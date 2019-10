Nobel Allison | “100% malati vivi con immunoterapia? Sono ottimista”

Nobel Allison : “Con immunoterapia le aziende devono rivedere la ricerca” : Milano, 16 ott. (Adnkronos Salute) – L’ immunoterapia sta rivoluzionando la vita dei malati di cancro, ma è destinata a cambiare anche il lavoro di Big Pharma. Ne è convinto lo scienziato americano James P. Allison , che proprio per questa nuova frontiera delle cure anticancro ha vinto il Premio Nobel per la Medicina nel 2018 insieme al giapponese Tasuku Honjo. Per rispondere alle tante sfide ancora aperte nel campo dei ...

Nobel Allison : “In Italia picchi di eccellenza” : Milano, 16 ott. (Adnkronos Salute) – “Il sistema della ricerca in Italia, per quello che so, è abbastanza buono. Ci sono dei picchi di eccellenza, specie in alcune aree”. Questo basterà a far sì che il nostro Paese torni a vincere un Nobel? “Ci sono tanti scienziati che lo meriterebbero, ma non mi azzardo a fare previsioni”. Così James P. Allison, vincitore del Premio Nobel per la Medicina nel 2018 grazie ai ...