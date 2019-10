‘Ndrangheta | trovate in un garage a Reggio Calabria armi da guerra ed esplosivo Anche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Un arsenale con tanto di pistole, fucili, mitragliatrici eddamaun panetto di cocaina, da oltre un chilo, con impresso il simbolo della massoneria. Forse un market dove le cosche si rifornivano in caso di necessità, una sorta di “store dell’illecito”. Più probabilmente, il segnale che asta succedendo qualcosa nelle dinamiche delladopo gli arresti dell’estate scorsa che hanno colpito la cosca Libri e i processi che, in questi anni, hanno portato in carcere i boss delle più importanti famiglie mafiose. Alcuni, però, sono usciti dopo aver scontato la loro pena. Altri stanno per farlo e pretendono più spazio nel territorio. I sintomi di tensioni tra cosche ci sono tutti e i sequestri dieseguiti nelle ultime settimane lo dimostrano. L’ultimo è quello di giovedì scorso a San Brunello, un quartiere a nord dia ridosso ...

