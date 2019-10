Napoli | rinnovo Fabian Ruiz | lo spagnolo non vuole la clausola rescissoria 

Napoli - contatti avviati con Mertens e Callejon per il rinnovo dei contratti : i dettagli dell’offerta : Il club azzurro ha già presentato un’offerta sia al belga che allo spagnolo, che dovranno adesso dare una risposta a De Laurentiis Il Napoli ha già avviato le trattative per i rinnovi di Dries Mertens e José Maria Callejon, i cui contratti sono entrambi in scadenza nel giugno 2020. AFP/LaPresse Centrali nel progetto tecnico di Ancelotti, i due giocatori hanno ricevuto la prima proposta di prolungamento da parte della società: un ...

Gazzetta : rinnovo Mertens - il Napoli offre un biennale a 2 - 5 - il belga preferisce guardarsi intorno : Distanze siderali tra il Napoli e Mertens per quanto riguarda il rinnovo, scrive la Gazzetta dello Sport. Tanto che, nonostante l’attaccante belga abbia più volte dichiarato di non voler andare via, appare plausibile pensare che stia prendendo in considerazione altre offerte tra cui quella arrivata dal Dalian di Rafa Benitez. Mertens è un altro caso spinoso, perché lui di milioni ne guadagna 4, a stagione, e il Napoli vorrebbe rinnovargli ...

Gazzetta : rinnovo Callejon - il Napoli offre 2 milioni. Quilon chiede un aumento rispetto ai 3 che già prende : Non sono poche le difficoltà per il rinnovo di Callejon con il Napoli, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Nonostante il calciatore si sia dimostrato fondamentale anche per la formazione di Ancelotti, le parti non riescono a trovare un’intesa ed è questo il motivo per cui lo spagnolo sta guardando con simpatia alla Cina che gli avrebbe offerto 10 milioni Attualmente il suo stipendio è di 3 milioni di euro all’anno e l’attaccante ...

CorSport : il Napoli accorcia i tempi per il rinnovo di Milik e Maksimovic : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe dato una forte accelerata al rinnovo del contratto di Milik e Maksimovic. Entrambi hanno il contratto che scade nel 2021 e per entrambi il percorso del rinnovo non è stato finora agevole. I colloqui sono stati lunghi e ci sono state anche brusche frenate. Ora, però, sembra essere tutto risolto. Il quotidiano sportivo scrive che manca solo l’ufficialità. Stessa situazione per ...

Rinnovo Mertens – Ormai ci siamo - il Napoli ha offerto un biennale : L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, scrive in merito agli aggiornamenti sul Rinnovo di Dries Mertens col Napoli. Rinnovo Mertens – Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano, il Napoli avrebbe offerto un Rinnovo contrattuale fino al 2022 con uno stipendio di 4 milioni a stagione. Mertens non si è ancora espresso in merito a quelle che sono le sue condizioni per rinnovare in azzurro ma, dal ritiro della ...

Calciomercato Napoli - il rinnovo di Milik tarda ad arrivare : le ultime : Calciomercato Napoli, il rinnovo di Milik tarda ad arrivare: le ultime Calciomercato Napoli rinnovo Milik| Arek Milik ritarda sul suo rinnovo. Il prolungamento del contratto non arriva, e i motivi potrebbero essere tanti, forse troppi. La situazione non è chiara, servirà ancora del tempo. Ne parla l’edizione odierna del quotidiano Roma: “La trattativa per il suo rinnovo (in scadenza nel 2021) è cominciata la scorsa primavera. ...

Allan vuole riprendersi il Napoli : il suo agente tiene vivo il discorso rinnovo! : Allan dovrebbe giocare titolare nel probabile centrocampo a tre varato da Ancelotti. Intanto il suo agente tiene vivo il discorso rinnovo Allan dovrebbe essere di nuovo nell’undici titolare, nonostante l’opaca prestazione contro il Genk. Ancelotti non vuole rinunciare al brasiliano, elemento che gli garantisce la giusta intensità in mezzo al campo, malgrado il periodo di poca brillantezza. Secondo il Corriere dello Sport, Allan ...

Napoli - rinnovo Callejon : la proposta non arriva - dalla Spagna cominciano a chiamare l’ex Real : Napoli, rinnovo Callejon: la proposta non arriva, dalla Spagna cominciano a chiamare l’ex Real Napoli rinnovo Callejon| Sarà uno dei tormentoni dei prossimi mesi. Il Napoli deve decidere quale sarà il futuro di due calciatori che negli ultimi anni sono stati simbolo del club partenopeo. Parliamo di Dries Mertens e José Callejon. Entrambi sono in scadenza di contratto nel giugno 2020. E proprio per quanto riguarda l’attaccante ...

CorSport : il Napoli vuole blindare Fabian. Si lavora al rinnovo con ritocco di ingaggio : Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis non è intenzionato a cedere alle avances del Barcellona per il gioiellino Fabian Ruiz. Il presidente vorrebbe bloccare lo spagnolo con un rinnovo che preveda un ingaggio più alto e un accordo senza clausola fino al 2024. Il quotidiano sportivo scrive che il Barcellona ritiene Fabian perfetto per ricostruire il centrocampo della squadra. “Il ...

CorSport : Napoli e Allan non c’è accordo per il rinnovo : Il Corriere dello Sport racconta un retroscena relativo alle trattative per il rinnovo del contratto di Allan. Il centrocampista brasiliano è legato al Napoli fino al 2023 ma le parti dialogano per un ritocco dell’ingaggio. Il manager di Allan, Juan Manuel Gemelli, ha incontrato lo staff del club partenopeo la scorsa settimana, scrive il quotidiano sportivo. Ma l’intesa non è arrivata. Anzi: “tant’è che poi, dopo aver assistito alla sfida con il ...

Callejon - AS : “Rinnovo Napoli? Dall’entourage filtra una pessima notizia…” : Le ultime sul rinnovo Callejon da AS Rinnovo Callejon, arrivano le ultime da AS: l’offerta del Napoli non soddisfa l’entourage, ad oggi nessuna apertura alla firma! Ultime calcio mercato Napoli – il giornalista Mirko Calemme di AS è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ per parlare del rinnovo di Callejon: “Il rinnovo di Callejon potrebbe essere più possibile di quello di Mertens. Allo spagnolo è ...

Cormezz : il Napoli ha offerto il rinnovo per due anni a Mertens e Callejon : Continua a tenere banco in casa Napoli la questione dei rinnovi di Mertens e Callejon. L’importanza per Ancelotti dei due calciatori non è in discussione e proprio per questo, secondo il Corriere del Mezzogiorno, la società ha proposto ad entrambi un rinnovo del contratto che è in scadenza nel 2020. Ma nessuno dei due ha ancora preso una decisione a riguardo Mertens e Callejon hanno in comune il marchio di «gioielli in scadenza di ...

RAI – Rinnovo Mertens - il Napoli ha presentato la sua offerta! : Nel corso della Domenica Sportiva andata in onda sera sera su Rai 2, Ciro Venerato, esperto di calciomercato, ha affrontato l’argomento relativo al Rinnovo di Dries Mertens: “Dries Mertens vuole eguagliare Diego Armando Maradona ed anche superarlo, continuando a segnare tanti gol con la maglia del Napoli. Il suo contratto con il Napoli, però, scade a Giugno 2020 e, da gennaio, potrebbe anche firmare per un’altra squadra. ...

Radio Kiss Kiss Napoli : “La SSC Napoli vuole trattenere Mertens e Callejon : la proposta di rinnovo!” : Radio Kiss Kiss Napoli fa il punto sui rinnovi di Mertens e Callejon Il giornalista Diego De Luca, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato: “Il Napoli vuole trattenere sia Mertens che Callejon: vuole sottoporre ad entrambi un contratto alle stesse cifre previste dal loro attuale contratto. La ...