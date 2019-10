Napoli | Alvino | “Mertens ha ricevuto offerte dalla Cina | ma non lo intrigano più di

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 16 ottobre 2019), parla: queste le sue dichiarazionisu Callejon e Mertens Carlo, giornalista di Tv Luna, si è soffermato sulla questione relativa ai rinnovi in casaattraverso il sito williamhillnews.it. “Questi giorni di sosta del campionato sono serviti anche per continuare a ragionare sulle delicate situazioni contrattuali di quei calciatori in scadenza. Due su tutti: Josè Maria Callejon e Dries Mertens. Non è un mistero che, soprattutto per lo spagnolo, ci siano da combattere sirene cinesi, che mettono sul piatto cifre irraggiungibili per il club di De Laurentiis, anche se, e questa è la novità, proprio il Presidente si sarebbe deciso a fare uno sforzo per tenerlo ancora in maglia azzurra dopo la scadenza del contratto, prevista a giugno 2020. Un discorso simile a quello fatto per Callejon vale per “Ciro” Mertens: contratto in scadenza a fine ...

