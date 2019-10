Morto Paolo Bonaiuti | aveva 79 anni È stato il portavoce di Berlusconi

Morto Paolo Ghirri - primario a Pisa : il neonatologo trovato senza vita in hotel a Firenze : È scomparso prematuramente il professor Paolo Ghirri , direttore dell'Unità operativa di neonatologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Pisa . Il medico, che aveva sessantatré anni, è stato trovato Morto nella sua camera di albergo a Firenze : era in città perché avrebbe dovuto partecipare a un convegno.Continua a leggere

Morto sul lavoro a Frosinone. Paolo Capone - Leader UGL : “Fermiamo stragi sul lavoro. Necessario promuovere cultura della sicurezza” : Roma – “L’UGL esprime il suo cordoglio alla famiglia dell’operaio di 40 anni, ferito mortalmente al collo durante lo spostamento di un macchinario nello stabilimento di Fca a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. E’ inammissibile continuare a morire sul lavoro con tale facilità agghiacciante.” Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone , Segretario Generale dell’UGL. “Occorre puntare su una maggiore cultura della sicurezza ...

Trento - precipita da 10 metri mentre lavora nel bosco : Morto l’ex calciatore Paolo Valenti : Paolo Valenti, 36 anni, tre figli e una carriera da ex stella del calcio regionale, è morto in seguito ad un incidente sul lavoro verificatosi a Tione di Trento. L'uomo, titolare di una ditta di lavori forestali, è precipitato da un albero mentre era impegnato in alcune operazione nel bosco, facendo un volo di 10 metri. A lanciare l'allarme è stato il padre, che era con lui. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.Continua a leggere