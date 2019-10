Monza | la metropolitana rischia di saltare per colpa del governo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Pina Francone Le colpe del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che non ha ancora sbloccato lo stanziamento di 900 milioni di euro per la metro Che fine hanno fatto i 900 milioni di euro, previsti dalla scorsa Finanziaria, per il prolungamento della5 da Milano fino a? Una cifra importante tenuta congelata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E ora il progetto potrebbe andare in soffitta per sempre, perché la Legge di Bilancio per il 2020 potrebbe prendere quel quasi miliardo rimasto inutilizzato e indirizzarlo ad altre opere. E sarebbe una beffa con la "b" maiuscola. Il prolungamento della M5 fino in Brianza costa 1,25 miliardi di euro: 350 milioni sono stati messi sul tavolo da Regione Lombardia, Comune di Milano,, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsano, mentre i restanti 900 appunti, sono (anzi, sarebbero) di contributo ...

