Miriam Leone | età | altezza | peso | fidanzato e figli

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Attrice, conduttrice televisiva ed ex modella,è stata la vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia È conosciuta al grande pubblico per essere stata protagonista, sin dai primi anni successivi alla vittoria del concorso di bellezza ideato da Enzo Mirigliani, di film, fiction e programmi televisivi di successo. Dal debutto al concorso di bellezza Miss Italia – eletta nel 2008, a 23 anni, dopo essere stata eliminata e poi ripescata alla finalissima – l’attrice e conduttrice tv siciliana ne ha fatta di strada. Dopo Miss Italia torna in televisione come conduttrice per “Unomattina estate” con Arnaldo Colasanti, ma anche “Mare latino” insieme a Massimo Giletti. Verso la fine del 2009 presenta “Mattina in famiglia”. Nel 2010 approda sul grande schermo per la prima volta con il film !”Genitori e– Agitare bene prima dell’uso”, per poi recitare ...

