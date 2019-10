Milano e la sostenibilità | il 75% dei cittadini si sente coinvolto | il 92% fa la

Presentato oggi a Milano l’evento ‘nnumari - obiettivo : la nascita del manifesto per la sostenibilità del Mediterraneo : Presentato oggi a Milano l’evento ‘nnumari, progetto nato da un’idea dello chef bistellato Pino Cuttaia. Dal 2 al 4 ottobre professionisti di vari settori si riuniscono a Licata per riflettere insieme ed elaborare un manifesto condivisibile che valorizzi la cultura e la sostenibilità della filiera del Mediterraneo. Un progetto che nasce dalla visione del Mediterraneo come patrimonio di tutti coloro che in territori simili compiono gesti uguali, ...

Milano : la sostenibilità al centro della Bike City (3) : (AdnKronos) - "Abbiamo bisogno che il governo ci aiuti a semplificare sulla mobilità leggera. Il Bike sharing a Milano infatti vede 18mila persone che utilizzano le biciclette, oltre quelle che girano con le proprie. Il nostro obiettivo è quello che la città cambi il modo di muoversi ogni giorno. Se

Milano : la sostenibilità al centro della Bike City (2) : (AdnKronos) - "In un momento storico in cui la questione ambientale si impone con urgenza – ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala – celebrare il mondo delle due ruote e lo stile di vita sostenibile che questo rappresenta è fondamentale. La bicicletta è il mezzo ecologico per eccellenza, s

Milano : la sostenibilità al centro della Bike City : Milano, 6 set. (AdnKronos) - Dal 14 al 22 settembre si svolgerà la Milano Bike City, il festival diffuso che avrà un cartellone con oltre cento eventi proposti da operatori, associazioni e aziende impegnate nella mobilità sostenibile attiva, e che si svolgeranno in luoghi diversi della città. L'obie

Moda : alla Milano Fashion Week spazio ai giovani e alla sostenibilità : Milano, 5 set. (AdnKronos) - La settimana della Moda di Milano sarà inaugurata il 17 settembre con l'apertura del Fashion Hub di Milano Moda Donna e la presentazione - supportata da Cnmi Fashion Trust - di Gilberto Calzolari, vincitore del Franca Sozzani Gcc Award for best emerging designer. Le sfil