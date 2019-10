Milano - Area B | trovato l' accordo sulla scatola nera per le diesel Euro 3 e 4

Milano. Una nuova area giochi inclusiva e 200 piante lungo le sponde Lambro : Una nuova area giochi per tutti i bambini in Municipio 7 e 200 nuove piante in Municipio 3. Sono alcuni

Milano : giunta approva PII per area Mind - per Arexpo passaggio importante : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Questa mattina è stato adottato dalla giunta comunale di Milano il Piano Integrato d’Intervento (PII) per l’area Mind. Per Arexpo, società proprietaria dell’area, e per Lendlease, società concessionaria per 99 anni di una parte della stessa, si tratta di un "passaggio mo

Da oggi l’Area B di Milano è vietata anche ai veicoli diesel Euro 4 : L'obiettivo del comune è arrivare a vietare progressivamente l’uso dei diesel in città entro il 2030: il prossimo divieto scatterà nel 2024

Area B - tutto quello che devi sapere prima di entrare a Milano in auto : Dal 1° ottobre scatta la fase 2 della zona a traffico limitato che si estende per 128 i chilometri quadrati. Ecco chi non potrà transitare in città dalle 7:30 alle 19:30

Milano : da domani vietato ingresso Area B per veicoli diesel Euro 4 (3) : (AdnKronos) - Dallo scorso luglio si sta lavorando all'installazione delle telecamere. A oggi ne sono state collocate dieci che sono in fase di collegamento e configurazione. Queste telecamere sono collocate in via Corelli, Camillo e Otto Cima, Rubattino, Caduti di Marcinelle, Monneret de Villard, C

Milano - Area B : da ottobre scattano i nuovi divieti. Ecco quali : ottobre nel capoluogo lombardo parte con una novità che riguarda le misure anti inquinamento. Si estende infatti l’Area B con un divieto di ingresso anche per i veicoli diesel Euro 4 senza filtro dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì. Ingresso vietato anche a moto e ciclomotori a gasolio Euro 0 e 1. Si calcola che i veicoli interessati siano circa 160.000 La Regione inoltre, sempre da inizio ottobre, estende le limitazioni per i ...

L’ad di Milanosesto apre a Inter e Milan : «Area ex Falck pronta per lo stadio» : «Noi dobbiamo sviluppare il più grande piano urbanistico attuativo d’Europa. E siamo pronti, nel caso ci fosse l’opportunità, ad ospitare il nuovo stadio di Inter e Milan». Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di Milanosesto, uno dei maggiori progetti europei di riqualificazione immobiliare e urbanistica che Interessa le aree ex Falck di Sesto San Giovanni, apre le […] L'articolo L’ad di Milanosesto apre a Inter e ...