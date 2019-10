Milan | contro il Lecce si riparte da Suso e Rafael Leao | dubbi a centrocampo per Pioli

Ecco che cosa succede (anche a Milano) quando manifesti contro Pechino : Milano. Le immagini delle manifestazioni a Hong Kong riempiono i media internazionali da mesi. Ma ultimamente la protesta si è trasformata in uno scontro tra modelli, e in forma ridotta ha varcato i confini. Qualcosa è accaduto anche in Italia. Il 28 settembre scorso a Milano un gruppo di manifestan

Milano : lancia molotov dal balcone e istiga pitbull contro poliziotti - arrestato : Milano, 15 ott.(Adnkronos) - lancia una molotov contro il fratello e poi cerca di aizzare il proprio pitbull contro i poliziotti intervenuti sul posto. E' successo in via Saint Bon a Milano, dove un ragazzo di 23 anni, spagnolo e agli arresti domiciliari è stato arrestato con l'accusa di resistenza

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Girelli trascina la Juventus - tris del Milan nel derby contro l’Inter : La terza giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 fa parte dell’album dei ricordi. Quest’oggi sono state due le partite che hanno delineato il quadro del terzo turno. Le campionesse d’Italia della Juventus si sono imposte contro il Florentia 3-1 tra le mura amiche. Un match non semplice per le bianconere, passate per prime in vantaggio grazie alla marcatura di Cristiana Girelli al 18′. Le ospiti ...

Silvio Berlusconi : "Se oggi il Monza giocasse contro il Milan vincerebbe 3-0" : "Se oggi il Monza giocasse contro il Milan vincerebbe 3-0". Silvio Berlusconi tira una bordata alla sua ex squadra parlando durante l'iniziativa Idee Italia a Milano. "Grandi risultati, io ho osato dire con il sprezzo del rischio, che scommetterei su una vittoria del Monza sui rossoneri. Mi piacereb

Milano : arrestato per stalking contro ex compagno e vicini casa : Milano, 12 ott. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato un uomo accusato di atti persecutori e lesioni nei confronti dell’ex compagno e di tre vicini di casa. L’uomo, di 44 anni, dipendente da sostanze stupefacente e alcool, si sarebbe reso responsabile di minacce e aggressioni nei confronti delle sue

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Angela Carini in finale nei 64 kg! Demolita Milana Safronova - domani mattina l’incontro per l’oro : Angela Carini è in finale nei 64 kg ai Mondiali femminili di Boxe 2019 in corso di svolgimento a Ulan Ude, in Russia. L’azzurra ha battuto per verdetto non unanime, in semifinale, la kazaka Milana Safronova (4-1: due 30-27, due 29-28 e un 28-29) e proverà dunque a diventare la terza italiana dopo Simona Galassi e Alessia Mesiano a conquistare l’oro iridato. Di fronte avrà, nell’atto conclusivo, la cinese Dan Dou, che ha ...

Milano : chiede aiuto ai carabinieri e poi si scaglia contro loro - arrestato : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - chiede aiuto ai carabinieri, a cui dice di essere stato picchiato, ma dopo il loro intervento e quello del 118 si scaglia contro un militare. E' successo in via Scanini a Milano dove un cittadino marocchino di 39 anni e regolare sul territorio, intorno alle 2.15 di ques

Adriano Galliani : “Mi dissocio dalle parole di mio figlio contro la dirigenza del Milan” : L’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha voluto fare chiarezza dopo l’attacco del figlio Gianluca (spesso presente al fianco del padre nelle partite dei rossoneri a San Siro) indirizzato alla dirigenza rossonera. Galliani jr., in particolare, attraverso un post su Linkedin aveva espresso il proprio pensiero dopo l’esonero di Marco Giampaolo (leggi le sue parole). Ebbene, lo storico dirigente rossonero ha ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : esordio casalingo per Milano. Al Forum l’Olimpia deve vincere contro lo Zalgiris : Domani sera (ore 20.45) l’Olimpia Milano torna in campo per il secondo impegno nell’Eurolega 2019-2020. Al Forum arrivano i lituani dello Zalgiris Kaunas in un match che la squadra di Ettore Messina non può assolutamente sbagliare. Milano deve subito trovare la prima vittoria, cancellando la sconfitta di Monaco contro il Bayern, dove l’Armani Exchange non è mai riuscita quasi mai ad entrare in partita, tirando malissimo da tre ...

Il figlio di Galliani si scaglia contro la dirigenza del Milan : Duro attacco indirizzato ai dirigenti del Milan da parte di Gianluca Galliani, figlio dello storico ad rossonero Adriano. Attraverso il suo profilo Linkedin, l’uomo ha accusato l’attuale società, rea – a suo dire – di non assumersi le proprie responsabilità e, anzi, di scaricare tutte le colpe sugli allenatori e i giocatori. Queste le parole contenute nel post di Galliani jr, accompagnata dalla foto di Marco Giampaolo, che ...

Calendario Milan ottobre - le prossime partite dei rossoneri : esordio contro il Lecce per Pioli : Dopo l’esonero di Marco Giampaolo, c’è grande attesa in casa Milan per l’esordio di Stefano Pioli, chiamato dai dirigenti rossoneri per consentire al Diavolo di rialzarsi e lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Complice la sosta dedicata alle Nazionali, Pioli avrà l’opportunità di insediarsi al meglio per arrivare pronto alla sua prima partita. Ma quale sarà il Calendario dei rossoneri in questo ...

I residenti di San Siro contro Inter e Milan : Il primo confronto diretto di Inter e Milan con i cittadini, per la questione del nuovo San Siro è andato malissimo. I due club sono stati pesantemente contestati, soprattutto dai cittadini che abitano attorno allo stadio. Sono piovute accuse di speculazione edilizia, ma anche tanti timori per l’eccessiva vicinanza alle abitazioni esistenti del nuovo impianto, dubbi sulla viabilità, sulla sicurezza e sull’opportunità di “avere la movida ...

Notizie del giorno – Il Milan di Pioli - la suocera di Dybala contro l’argentino - le ultime di calciomercato : IL Milan DI Pioli – Milan-Pioli, attese novità. Manca solo l’ ufficialità per l’annuncio dell’ex Inter e Fiorentina. Dato il benservito a Giampaolo. Scelta molto discutibile, quella della dirigenza rossonera, dettata dalla poca ambizione e da disaccordo e confusione. Chi si aspetta cambiamenti sarà probabilmente smentito. Nella mentalità, nell’atteggiamento e nel modulo, il nuovo Milan di Pioli avrà ben poche differenze ...

Stefano Pioli al Milan : in corso l’incontro tra i dirigenti rossoneri e l’entourage dell’allenatore : È in corso l’incontro tra i dirigenti del Milan e l’entourage di Stefano Pioli, che dovrebbe portare a limare gli ultimi dettagli e procedere – in un secondo momento – alla firma del contratto. Lo rivela la redazione di Sky Sport, secondo cui il tecnico emiliano si legherà al Milano fino al 30 giugno 2021. Di 1,5 milioni di euro, più eventuali bonus legati al piazzamento in classifica, l’ingaggio di ...