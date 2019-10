Migranti | Salvini | ‘con governatore che ha alberghi | hai voglia fare affari…’

**Migranti : Salvini - ‘governo ha mani sporche di sangue’** : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Aumentano gli sbarchi, aumentano i morti: governo con le mani sporche di sangue”. Lo dice Matteo Salvini, commentando i numeri degli sbarchi e le notizie sui corpi avvistati a circa 60 metri di profondità al largo di Lampedusa. Da quando Luciana Lamorgese è al Viminale sono sbarcate 3.008 persone (dato aggiornato a questa mattina alle 8).L'articolo **Migranti: Salvini, ‘governo ha mani ...

Manovra - Migranti - quota 100 : altro che svolta - questo è il governo Salvini bis : La Manovra è in deficit, il debito pubblico aumenta, quota 100 rimane lì dov'è e per ora di cambiare i decreti sicurezza e i regolamenti del Viminale non c'è nessuna intenzione. Doveva essere il governo della svolta, ma il Conte Bis si sta rivelando un governo Salvini per procura, in cui il leader leghista detta l'agenda e si oppone, nello stesso tempo. Praticamente, un capolavoro.Continua a leggere

Migranti : Renzi - 'Salvini parla solo di questo - è suo evergreen' : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Io parlo di quota 100 e Salvini torna magicamente a parlare sempre mi Migranti. E' il suo evergreen". Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.

**Migranti : Renzi - ‘Salvini racconta cose palesemente false’** : RRoma, 15 ott. (Adnkronos) – “Il governo Conte-Salvini ha messo due miliardi sulle forze dell’ordine. I governi Renzi-Gentiloni ne hanno messi sei”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta e a Matteo Salvini che dice che il governo vuole tassare merendine e badanti, ribatte: “Mi dice dove sta scritto? Perchè così lei non fa che aumentare le paure dei cittadini. Allora, parliamo di numero e fatti: Salvini ...

Migranti : Salvini - 'Ocean Viking a Taranto - porti aperti e braghe calate' : Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Assegnato il porto di Taranto alla nave Ocean Viking e ai suoi 176 passeggeri, con tanto di festeggiamenti a bordo. porti aperti, braghe calate e promesse tradite, l'invasione riprende. I criminali ringraziano". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini.

Lega : Faraone (Iv) - 'Salvini usa fake news per fomentare odio su Migranti' : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – "Ricordate Salvini a Di Martedì? La foto di un orecchio e lui che dice che è quello di un agente penitenziario preso a morsi da un nordafricano. Era una bufala, lo dice la sorella dell'agente ferito. è sconcertante usare fake news per fomentare l'odio verso i migranti. Vergogna!". Lo scrive su twitter il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone.

LAPO ELKANN VS SALVINI - LITE SU Migranti/ 'Parole stupefacenti' - la controreplica : LITE LAPO ELKANN-SALVINI, botta e risposta infuocato: 'MIGRANTI? No, nuovi italiani'. L'ex ministro dell'Interno ironizza sui social.

Migranti - Lapo : “Non mi piace Salvini e non mi piace la parola Migranti - preferisco ‘nuovi italiani'”. Il leader della Lega ironizza : “Dichiarazioni stupefacenti” : “Non mi piace Salvini e non mi piace la parola migranti, mi sembra denigratoria e non rispettosa. Mi piace la parola nuovi italiani. Non mi piace il comportamento di Salvini sul tema dei migranti perché lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni” “: parole di Lapo Elkann, a Palermo per la firma di un protocollo per la Fondazione Laps e la Croce Rossa siciliana. “Sono a favore ...

Lapo Elkann attacca Salvini sui Migranti - la replica (poco elegante) dell'ex ministro : Dibattito a distanza tra i due sul tema migranti. L'imprenditore a Palermo elogia lo spirito d'accoglienza della Sicilia e...

Lapo Elkann contro Salvini : "Sui Migranti comportamento dissolutivo". L'ex ministro : "Parole stupefacenti" : L'imprenditore a Palermo elogia lo spirito d'accoglienza della Sicilia e attacca la poltica: "Vergognoso che nessuno sia andato a Lampedusa ai funerali delle ultime vittime"

**Migranti : Lapo Elkann - 'Salvini non mi piace - suo comportamento dissolutivo'** : Palermo, 10 ott. (Adnkronos) - "Non mi piace Salvini, non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti perché lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni". Così Lapo Elkann, a Palermo, per la firma di un protocollo d'intesa con la Croce Rossa ital