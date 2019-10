Migranti | nel campo profughi resiste la scuola più bella del mondo

Enorme incendio nel campo profughi di Samos in Grecia : 5mila Migranti evacuati : Ancora una volta tutto sarebbe nato dalle proteste dei migranti costretti a vivere in condizioni pessime e degradanti in un campo che dovrebbe ospitare non più di settecento persone ma che ne accoglie oltre sette volte la sua capacità. "Migliaia di persone vivono in condizioni igienico-sanitarie inumane con gravi conseguenze e rischi per la salute" denuncia Medici Senza Frontiere.Continua a leggere

A fuoco il centro Migranti di Samos - nella morsa fra ricatto turco e incoscienza europea : Il fuoco, il sangue, seimila disperati evacuati al buio dall’hotspot di Samos, in Grecia, il buco nero dell’Ue che incarna in maniera drammatica l’efficacia del ricatto di Recep Tayyip Erdogan, rilanciato persino sulle colonne del Wall Street Journal.Perché se l’Europa continua a trattare “come animali” le migliaia di persone intrappolate a Samos, non ci si può poi stupire se ...

Calano le iscrizioni nella scuola di italiano per donne Migranti : "I mariti non vogliono" : Alla scuola di italiano per donne migranti “Francesca Amoni”, in via Marsala a Milano, quest’anno si sono iscritte solo trenta ragazze, la metà dello scorso anno. E la colpa è in parte dei loro mariti, che non vogliono che le mogli seguano i corsi gratuiti proposti dalla scuola. “Si capisce il loro disagio, i mariti le costringono a restare a casa” spiega al Corriere della Sera la presidente Roberta ...

Ocean Viking sbarcherà a Taranto i 176 Migranti salvati nel Mediterraneo : Il Viminale ha assegnato alla nave di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere il porto di Taranto. Intanto una ennesima...

Lunedì sera si è sviluppato un incendio nel centro per Migranti dell’isola di Samos - in Grecia : più di 4 mila persone sono state evacuate : La sera di Lunedì 14 ottobre si è sviluppato un incendio nel centro di accoglienza per migranti di Vathy, sull’isola greca di Samos. Più di 4 mila persone che vivevano nel campo progettato per accogliere solo qualche centinaio di migranti sono state

Migranti - in 200 sono sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore : l’hotspot è al collasso. Altre 176 persone a bordo della Ocean Viking : Passata l’ondata di maltempo, sono ripresi i viaggi della speranza nel Mediterraneo e all’alba di lunedì mattina 200 persone sono arrivate a Lampedusa a bordo di tre barconi: i soccorritori le hanno portate all’hotspot di contrada Imbricola ma il centro di accoglienza è ormai al collasso dal momento che vi sono già 400 Migranti a fronte di una capienza massima di 90. Altre due piccole imbarcazioni che trasportavano, ...

Migranti - Ocean Viking soccorre gommone nel Mediterraneo : salvati in 74 - anche 6 minori : La Ocean Viking ha soccorso in mare un gommone in difficoltà con a bordo 74 Migranti: tra questi c'erano anche sei minori. L'imbarcazione delle Ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere è intervenuta al largo della Libia dopo la segnalazione arrivata da Alarm Phone, la piattaforma che offre assistenza ai barconi in difficoltà nel Mediterraneo.Continua a leggere

Migranti : nave 'Alan Kurdi' pronta a tornare nel Mediterraneo : Palermo, 11 ott. (AdnKronos) - La nave "Alan Kurdi" della Ong tedesca Sea-Eye "può iniziare la sua settima missione" nel Mediterraneo. L'annuncio arriva su Twitter dal presidente della ong Gorden Isler. "Ciò è stato possibile - dice Isler nel tweet -grazie a una donazione fatta da Sea Watch, di 60 m

Venezia - la procura chiede rinvio a giudizio per due ex prefetti coinvolti nelle indagini sul centro di accoglienza Migranti di Cona : Si è chiusa l’inchiesta della procura di Venezia a carico di due ex prefetti del capoluogo lagunare per irregolarità riguardanti il centro di accoglienza straordinario (Cas) per migranti di Cona. La struttura, che arrivò ad ospitare anche 1.400 richiedenti asilo, una caserma dismessa, è stata chiusa nel dicembre dell’anno scorso. La goccia che fece traboccare il vaso fu proprio l’inchiesta penale che aveva svelato ...

Migranti : ex sindaco Cona - 'dal 2015 indicato vulnus nel centro e condizioni inumane' : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - "Sono piani diversi, bisogna distinguere il problema giudiziario dalle responsabilità politiche, sia di governo che di opposizione, sulla vicenda del centro di accoglienza di Cona. Certo è, che fin dal 2015 avevo indicato che c'erano dei vulnus nella vicenda, con la coo

Nuovo sbarco di Migranti nel Salento : Fonte foto: Croce Rossa Italiana - Comitato di LecceSalento, Nuovo sbarco di migranti: si tratta di ventitré curdi 1Sezione: Cronache Tag: sbarco accoglienza migranti Emanuela Carucci Sono di nazionalità irachena e iraniana e sono tutti maggiorenni. Stando alle loro dichiarazioni sono arrivati sulle coste pugliesi dopo ...

Open Arms torna alla carica : salvati 40 Migranti nel Mediterraneo : Mauro Indelicato L'Open Arms quando era ancorata a Porto Empedocle La nave dell'ong spagnola, a cinque giorni dalla ripartenza da Porto Empedocle, torna a recuperare migranti nel Mediterraneo: la Open Arms potrebbe nelle prossime ore virare verso Italia o Malta torna di nuovo in mare la nave Open Arms, dell’omonima ong spagnola, e nelle scorse ore si rende protagonista di una nuova operazione di recupero di migranti non lontano ...

Migranti - naufragio nella notte a Lampedusa : recuperati due cadaveri - altri due avvistati : I corpi senza vita sono di due donne, 22 i superstiti. altri due corpi sono stati avvistati e verranno recuperati. A bordo dell'imbarcazione ci sarebbero state circa 50 persone, ancora molti i dispersi