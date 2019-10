Meteo | oggi ultimi fenomeni al sud | miglioramento BREVE in arrivo

Aeronautica Militare - Previsioni Meteo : oggi “piogge insistenti e temporali anche forti” : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni. oggi al Nord cielo coperto al nord-ovest e sulla Lombardia con piogge diffuse e insistenti e temporali anche forti, specie sulle aree montuose del Piemonte settentrionale, dove i quantitativi di precipitazione saranno particolarmente abbondanti. Fenomeni in estensione alle aree alpine e prealpine orientali e al settore ovest ...

Allerta Meteo in Toscana per martedì 15 - pioggia e temporali : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un'Allerta meteo di codice giallo per pioggia e temporali che sarà valida dalle 11 alle 22 di martedì 15 ottobre e riguarderà prevalentemente la costa tirrenica e la Maremma (LE PREVISIONI meteo IN Toscana). Il maltempo arriverà a causa di una perturbazione atlantica che dal Mediterraneo occidentale si sposterà verso est e non solo, raggiungendo pure la Liguria, ...

Le Allerte Meteo per Oggi e Martedì 15 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion In arrivo la 5° perturbazione del mese di Ottobre i vari centri funzionali decentrati hanno emesso le seguenti Allerte Meteo. Allerta Meteo Liguria valida dal 14/15 Ottobre 2019 Allerta Meteo Arancione per Rischio Idrogeologico/Idraulica per piogge diffuse/temporali Livelli di Allerta Regione Liguria Nel corso della giornata odierna è previsto un peggioramento delle ...

F1 - GP Giapppone 2019 : previsioni Meteo per qualifiche e gara - ci sarà la pioggia dopo Hagibis? : Il tifone Hagibis è passato sopra Suzuka senza creare troppi danni, il tanto temuto evento atmosferico che ha messo in allarme l’intero Giappone non ha creato conseguenze importanti in questa zona delle isole nipponiche. Oggi si sarebbero dovute disputare le qualifiche del Gran Premio di F1 ma gli organizzatori avevano deciso di spostarle a domenica mattina per motivi di sicurezza, dunque alle ore 03.00 italiane (le 10.00) i piloti ...

Meteo - ancora un weekend caldo ma da lunedì arriva la pioggia : L'anticiclone africano porterà temperature fino a 30 gradi al Sud. Attenzione per la nebbia di notte e nelle prime ore del mattino nelle pianure del Nord

Meteo : alta pressione alla conquista dell'Italia - oggi stabile ma con qualche nube : Le perturbazioni che si sono susseguite nelle ultime 72 ore sull'Italia, in particolar modo al nord e all'estremo sud, sono ormai un ricordo e sull'Italia si sta totalmente consolidando l'alta...

F1 - GP Giappone 2019 : il Meteo a Suzuka. Pioggia venerdì e sabato. Domenica dovrebbe esserci una tregua : Il tifone Hagibis sta condizionando in maniera importante l’evolversi delle cose in Giappone. La cancellazione di alcuni match dei Mondiali di rugby, tra cui Nuova Zelanda-Italia, la dice lunga sulla situazione in Asia. Una perturbazione violentissima, con raffiche di vento addirittura a quasi 300 km/h, si sta abbattendo nelle zona citata. L’occhio del ciclone presenta un minimo depressionario di 915 hPa (hectopascal, unità di misura ...

Meteo : nubi al nord oggi - ancora rovesci residui al sud - salgono le TEMPERATURE : Giornata generalmente variabile quella di oggi sull'Italia, dove condividono la scena tre diverse situazioni Meteorologiche: nubi basse e residui piovaschi al nord, cieli sereni su gran parte del...

Meteo : vortice ciclonico nel Mediterraneo - oggi maltempo solo all'estremo sud : La vasta perturbazione che ieri ha attraversato l'Italia si è rapidamente diretta nel Canale di Sicilia e nel basso Mediterraneo, dove ha dato vita ad un vortice di bassa pressione molto esteso che...

Meteo - pioggia e sferzata polare : ma fino a quando? : L’autunno si sta facendo spazio. Un profondo ciclone di aria polare, come conferma ilMeteo.it, è arrivato dalla Scandinavia per rinfrescare il bacino del Mediterraneo: le piogge e i rovesci sono cominciati al Nord, ma si stanno spingendo fino alle regioni tirreniche e alla Sardegna. Sono possibili anche temporali a Roma e Napoli. Con il passare delle ore, il peggioramento toccherà anche la Calabria e la Sicilia, dove potranno anche verificarsi ...

Allerta Meteo Sicilia per oggi : temporali e vento forte : Allerta meteo in Sicilia oggi lunedì, 7 ottobre. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha annunciato Allerta meteo arancione e gialla

Maltempo Sicilia : oggi allerta Meteo “gialla” a Palermo : La Protezione Civile rende noto che oggi per la città di Palermo è prevista un’allerta meteo codice giallo, mentre per il versante tirrenico della Sicilia Nord-Orientale (provincia di Messina, zona di allerta A), Centro-settentrionale (province di Messina e Palermo, zona di allerta B) e Nord-orientale (versante ionico, province di Catania e Messina, zona di allerta I) l’allerta sarà di colore arancione (preallarme). L'articolo ...

Meteo : ecco il vero AUTUNNO - che fresco stamattina! Maestrale oggi al centro-sud : La perturbazione che ieri ha attraversato la nostra penisola, comportando anche qualche locale criticità specie sul lato tirrenico tra Lazio e Campania, si sta rapidamente muovendo verso i Balcani e...