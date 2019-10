Mercato europeo - Settembre in crescita per le immatricolazioni | +14 | 4%

Il Parlamento Europeo ha dato parere contrario alla candidatura di Sylvie Goulard a Commissaria al Mercato interno : Le commissioni Industria e Mercato interno del Parlamento Europeo hanno dato parere contrario alla candidatura della francese Sylvie Goulard a Commissaria al Mercato interno della nuova Commissione Europea. Le commissioni, votando congiuntamente, hanno respinto la candidatura con 29 voti a

Mercato europeo - Immatricolazioni in calo ad agosto : -8 - 6% : Il Mercato automobilistico europeo continua a mostrare un andamento altalenante. Secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto), in agosto le Immatricolazioni nell'area Ue+Efta si sono attestate su 1.074.169 unità, con una diminuzione dell'8,6% che ha annullato del tutto la crescita dell'1,2% registrata a luglio e che si è rivelata non lontana dalla flessione del 7,9% di giugno. Il dato, comunque, è difficilmente ...

Honda e - la prima elettrica di serie per il Mercato europeo. Ecco la strategia giapponese : Si chiama Honda e il modello a zero emissioni svelato dalla casa giapponese al Salone di Francoforte di quest’anno, ed è anche la prima auto di serie 100% elettrica che il marchio ha deciso di immettere sul mercato europeo. Si presenta come una citycar dal design iper-tecnologico ed essenziale: basti pensare già agli specchietti retrovisori laterali sostituiti da quelli digitali e supportati da un sistema di telecamere; o ai cinque schermi ...