Meghan e Harry | «Archie? Ha i capelli rossi come il papà»

Se in pubblico è pronta a tirare gli artigli (ha appena assunto uno degli avvocati più temuti di Londra), ...

Meghan raggiante ai WellChild Awards con Harry ricicla l’abito di fidanzamento : Meghan e l’arte del riciclaggio reale. La Duchessa di Sussex si è presentata sorridente e raggiante ai WellChild Awards (evento di beneficenza con cadenza annuale) con indosso lo stesso abito del suo fidanzamento. Il vestito, costato 462 sterline, non è stata l’unica parte del guardaroba a essere stata riciclata per l’evento. Meghan ha sfoggiato anche il cappotto firmato Sentaler (costato 1185 sterline) che indossava a ...

Archie avrà un'educazione normale : è questo il desiderio di Harry e Meghan Markle - : Francesca Galici Harry vuole seguire l'esempio di sua zia Anna e di sua cugina Zara e far crescere il piccolo Archie come un privato cittadino, lontano dai fasti di corte, anche per quanto concerne la sua educazione Il principe Harry e Meghan Markle desiderano che il loro piccolo Archie cresca normalmente, lontano dagli obblighi di corte. La coppia ha sempre dichiarato di voler tenere il bambino lontano dai riflettori della famiglia ...

La lotta contro la stampa britannica? Harry e Meghan Markle assumono un vero "squalo" come avvocato - : Carlo Lanna Meghan Markle e il Principe Harry si affidano a un noto avvocato londinese per proseguire nella loro battaglia contro la stampa inglese, accusata di una grave violazione della privacy "La storia non si deve ripetere". Queste sono le parole del principe Harry in difesa di sua moglie Meghan Markle, dopo quanto accaduto nelle ultime settimane. La lotta contro la stampa britannica continua senza esclusione di colpi e, dopo la ...

Meghan Markle e il principe Harry senza pace : arriva la petizione dei cittadini per privarli dei titoli reali : Continuano gli attacchi e le critiche al principe Harry e a Meghan Markle. I reali inglesi fanno discutere per gli atteggiamenti pubblici non troppo adeguati ai costumi di palazzo e alcuni cittadini...

Meghan affida a Harry un messaggio che commuove i fan : Meghan Markle, dopo aver conquistato il cuore del principe Harry, è decisa a conquistare anche quello dei suoi sudditi. Un passo avanti verso questo traguardo l’ha fatto, inaspettatamente, pochi giorni, fa con un gesto di gran cuore che ha emozionato chi segue le vicende dei royals. Straniera, insofferente al protocollo, di grande carattere, Meghan è quotidianamente sommersa di critiche, anche molto velenose, dalla stampa popolare britannica, ...

“Ha fatto piangere Harry”. Meghan Markle - ormai tutti notano quello che sta succedendo alla duchessa : Da qualche tempo in tanti si sono accorti di un aumento di peso di Meghan Markle. La duchessa di Sussex e moglie di Harry è ingrassata. Perché? È probabile che la Markle non abbia ancora perso il peso accumulato durante la gravidanza. Ricordiamo che Meghan è diventata mamma di Archie il 6 maggio 2019, quindi appena 5 mesi fa. Ed è normale che una mamma che ha da poco partorito non sia ancora ritornata alla forma fisica che aveva prima della ...

Harry e Meghan pronti a trasferirsi in Canada? - : Francesca Galici Harry e Meghan lasceranno il Regno Unito? Sono le indiscrezioni che corrono in queste ore nei corridoi di Buckingham Palace dopo la causa del duca di Sussex contro i media; la coppia potrebbe trasferirsi in Canada Nelle ultime settimane la situazione all'interno della casa reale britannica sembra essere incandescente. L'annuncio di una casa legale intentata da Harry contro la stampa ha destabilizzato ulteriormente la ...

Nei giorni ...

Meghan Markle di nuovo incinta - Harry in lacrime : indiscrezioni : Meghan Markle sarebbe nuovamente incinta e quando Harry ha appreso la notizia non ha trattenuto lacrime di gioia. Questo è quanto riporta il magazine Life&Style. Una fonte vicina ai Duchi del Sussex avrebbe riferito alla rivista americana che Lady Markle aspetta il secondo figlio a pochi mesi dalla nascita di Baby Archie, avvenuta lo scorso 6 maggio. L’insider avrebbe fornito elementi particolareggiati di questa seconda gravidanza che ...

Cosa ci fa Ed Sheeran a casa di Harry e Meghan? : Perché Ed Sheeran ha citofonato a casa dei duchi del Sussex? È la domanda che si sono poste tantissime persone dopo aver visto il video condiviso dal profilo Instagram ufficiale di Harry e Meghan Markle. La clip è diventata virale e sono stati tantissimi quelli che hanno visto e commentato la clip, dove emerge con evidenza la netta somiglianza tra Ed Sheeran e il principe Harry, entrambi con una scompigliata zazzera rossa.\\Il cantante di ...

Harry e Meghan in Africa. I loro gesti secondo il linguaggio del corpo

Dopo mesi di indiscrezioni, colpi di scena, presunte faide familiari, i ...

Meghan Markle - il retroscena del discorso di Harry contro la stampa : I Duchi di Sussex hanno recentemente sporto querela nei confronti di alcuni tabloid inglesi a seguito della pubblicazione di una lettera privata di Meghan Markle e dell’intercettazione di messaggi telefonici. Come ben si sa, oltre che con le azioni legali Harry si è espresso pure attraverso un durissimo comunicato, tra le cui righe ha paragonato l’accanimento nei confronti della moglie a quanto subito più di vent’anni fa da ...