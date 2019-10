Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il preparatore atletico del Napoli Francesco– che il Napolista ha intervidue volte (qui e qui) insieme con il suo staff – è intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera. Innanzitutto lascia sbigottiti che a Radio Rossonera il Napoli viene presentato come una squadra all’avanguardia nella metodologia di allenamento, nell’uso dei dati, definita tra le migliori in Europa («Il Napoli è un esempio in Europa; il Napoli corre tanto»). Frasi che a Napoli provocherebbero l’immediata chiusura dell’emittente per eresia. È paradossale che fuori Napoli il club viene definito una squadra d’élite, mentre in città accade l’esatto contrario. L’introduzione a Radio Rossonera, da parte di Alessandro Molinaro: «Abbiamo letto i paragoni tra il Napoli e le altre squadre negli ultimi quarti d’ora. Il Napoli è una di quelle squadre che ...

napolista : Mauri: «Assurdo pensare che la preparazione estiva influenzi lo stato di forma in primavera» Il preparatore del Na… - Assurdo : @BelpietroTweet Maurí, vuoi andare tu, a vedere se fai meglio? Pajáz -