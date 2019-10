Mattarella alla Casa Bianca | scontro con Trump sui dazi | imposizione dannosa per le

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 17 ottobre 2019) L'Italia al presidente degli Usa Donald"ha costantemente ribadito che lo spirito transatlantico va mantenuto con forza in ogni ambito, in ogni settore. In questo spirito auspico che l'avvio della nuova legislatura europea contribuisca a una visione collaborativa" anche sul tema deiche verranno imposti dagli Usa. Parla il capo dello Stato Sergiodopo il colloquio a Washington con Donald. "Puntiamo a soluzioni negoziali - ha detto ancora - le tensioni non giovano ad alcuno, crediamo che una reciprocadisiaper entrambe le nostre economie".è arrivato ieri negli Stati Uniti dove, accompagnato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal ministro dell'Innovazione Paola Pisano, sarà in visita fino al 20 ottobre. Il primo impegno ufficiale a Washington dove il presidente della Repubblica ha avuto un colloquio connello ...

