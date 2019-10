Martedì 16 ottobre è il 76esimo anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma

Ascolti TV | Martedì 15 ottobre 2019. La Nazionale al 23.4% - Il Libro di Henry 9.8%. Porta a Porta al 25.4% : Il CT della Nazionale Roberto Mancini Su Rai1 l’incontro Liechtenstein-Italia, utile per la Qualificazione agli Europei 2020, ha conquistato 5.969.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale 5 Il Libro di Henry ha raccolto davanti al video 2.275.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.506.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha catturato l’attenzione di 2.170.000 ...

Ascolti Tv Martedì 15 ottobre - l’Italia al 23.4% - 25.4% per Renzi-Salvini da Vespa : Ascolti Tv martedì 15 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Liechtenstein – Italia – Rai 1 – 5.969 milioni e 234% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Libro di Henry 1a Tv Free – Canale 5 – 2.275 milioni e 9.8% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Le Iene Show – Italia 1 – 2.170 milioni e 12.9% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani ...

Tennis - ATP Mosca 2019 : i risultati di Martedì 15 ottobre. Rublev e Chardy accedono al secondo turno : Terminata questa seconda giornata dell’ATP di Mosca (Russia). Sul cemento russo Andrey Rublev (n.31 del mondo) ha trovato il successo contro il kazako Alexander Bublik (n.48 del ranking) per 6-1 3-6 6-4. Impostando il match sul ritmo, il padrone di casa ha avuto la meglio e se la vedrà al secondo turno contro il vincitore della sfida tra il nostro Thomas Fabbiano e il bielorusso Egor Gerasimov. Vittorie anche per il croato Ivo Karlovic e ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : i risultati di Martedì 15 ottobre. Murray e Simon rispondono presente - Sinner c’è! : Giornata di primo turno ad Anversa (Belgio) per il torneo ATP di Tennis. Sul cemento belga i colori azzurri sono stati degnamente rappresentati dal giovane Jannik Sinner che si è imposto alla grande contro il polacco Kamil Majchrzak (n.91 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2. Un successo significativo per l’azzurrino che quindi affronterà nel prossimo turno il francese Gael Monfils (n.13 del ranking) e chiaramente la sfida è molto ...

Estrazioni Lotto - Superenalotto e 10eLotto di Martedì 15 ottobre 2019 : Su Leggo.it le Estrazioni di Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto di oggi martedì 15 ottobre 2019: i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del SuperenaLotto: 5 38 45 54 59 65. Numero...

Million Day - i numeri vincenti di oggi Martedì 15 ottobre 2019 : Su Leggo.it l'estrazione Million Day di martedì 15 ottobre 2019. Questi i numeri vincenti di oggi: 24 37 5 20 38. Million Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un...

Estrazioni Lotto - SuperEnalotto e 10eLotto di Martedì 15 ottobre 2019 : i numeri vincenti : Estrazioni Lotto e SuperEnaLotto in diretta. La combinazione vincente del SuperEnaLotto vale un jackpot di oltre 17 milioni...

UNA VITA - anticipazioni puntata SERALE di Martedì 15 ottobre 2019 : anticipazioni puntate 847 e 848 di Una VITA di martedì 15 ottobre 2019 (in prima serata su Rete 4): Telmo parla a Lucia di ciò che sa dei suoi genitori e lei ne resta scossa. Dopo aver riflettuto, la ragazza chiede al sacerdote di accompagnarla a Salamanca per rinunciare all’eredità e regalarla all’Ordine del Cristo Giacente. Un equivoco che coinvolge anche Leonor porta Servante a pensare di stare per morire, così l’uomo pensa ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Martedì 15 Ottobre 2019 : Film Stasera in TV: Il Libro di Henry, Shall We Dance?, Ladre per caso ,Still Alice, Maldamore, I Guardiani del Destino, Le cronache di Narnia: il viaggio del veliero, Il Signore degli Anelli - Le Due Torri