?Manovra | ok salvo intese al dl fiscale e alla legge di bilancio Arriva la

Manovra - sì «salvo intese» del Consiglio dei ministri a dl fiscale e legge di Bilancio Cosa cambia : pensioni| lavoro | fisco : I documenti approvati «salvo intese». Inviato a Bruxelles il documento programmatico. Il tetto al contante cala da 3.000 a 2.000 euro nel 2020 e 2021, poi scenderà a 1.000 euro negli anni successivi

