Manovra | Di Maio | ‘ci sono misure M5S | ottimo risultato’

Manovra - Di Maio : “Carcere per grandi evasori - colpire loro e non parrucchieri e idraulici” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, esprime soddisfazione per la Manovra, ma sottolinea l'importanza di puntare al carcere per i grandi evasori. In un post su Facebook il ministro degli Esteri esprime però le sue perplessità su altre misure come la lotta al contante, le sanzioni per chi non usa il pos e gli incentivi ai pagamenti elettronici, con il rischio che vadano a scapito di alcune categorie.Continua a leggere

Manovra Governo - Di Maio : non ci saranno nuove tasse : Governo, Di Maio su Manovra:"La legge di bilancio e' la legge piu' importante che il Parlamento approva ogni anno

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla Manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

"Quota 100 resterà intatta. In Manovra non ci saranno nuove tasse" - dice Di Maio : "Per quanto riguarda le famiglie, che per noi sono uno dei pilastri fondamentali, volevamo stanziare i primi fondi per l'assegno unico e lo abbiamo fatto. Parliamo di mezzo miliardo. Avevamo detto che avremmo abolito il superticket sanitario e così sarà: perché curarsi è un diritto. Avevamo detto che avremmo difeso Quota 100 e lo abbiamo fatto: resterà intatta. Avevamo detto che avremmo anticipato di un anno la deducibilità Imu sui capannoni al ...

Manovra : Di Maio - ‘ambiente diventerà opportunità - più risorse’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Avevamo detto che l’ambiente deve diventare un’opportunità, soprattutto per le nostre imprese e per creare posti di lavoro, e abbiamo destinato ben 11 miliardi in più per i prossimi tre anni, oltre ai 40 che già avevamo programmato – rivendica ancora Di Maio – Il parlamento avrà poi il compito di scegliere come meglio destinare tutte queste risorse. Parliamo di circa 130 ...

Manovra 2020 - oggi il Cdm<br>Di Maio : "No a nuove tasse" : Lo slittamento del CdM odierno in favore di un nuovo incontro previsto per la giornata di domani sarebbe legato agli ultimi disaccordi tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sulle misure da inserire nella prossima Manovra finanziaria.Non abbiamo certezze su quali siano i punti di scontro, ma è evidente che le prossime ore saranno decisive per la prossima legge di bilancio che dovrà essere messa a punto nella giornata di domani. Secondo ...

Manovra in confusione - scontro Di Maio-Renzi : Conte irritato: «Tutti stanno pensando ai propri orticelli». E vuole un «superbonus» per chi paga con le carte

