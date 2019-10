Manovra | Conte | ‘via libera Cdm a dl fisco e l bilancio’

Manovra : Conte - ‘Cdm lungo per esame misure - abbiamo ripassato insieme’ : Roma, 16 ot. (Adnkronos) – “abbiamo impiegato del tempo perché abbiamo approfondito i vari documenti, abbiamo ripassato insieme tutte le misure”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm che è durato circa 6 ore. L'articolo Manovra: Conte, ‘Cdm lungo per esame misure, abbiamo ripassato insieme’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra : malumori M5S su Conte per tetto contanti - resta nodo carcere evasori (2) : (Adnkronos) – Scarseggia l’entusiasmo, tra i 5 Stelle, anche per il taglio del cuneo fiscale esclusivamente a favore dei lavoratori. Il Movimento, infatti, chiedeva di spalmare una parte della ‘sforbiciata’ al cuneo sulle imprese, da legare a doppio filo al salario minimo, battaglia che al momento sembra destinata a restare in stand-by. Su questo, si guarda con sospetto al principale alleato di governo, il Pd. A ...

(Adnkronos) – Il taglio del cuneo a favore dei soli lavoratori "è stato preannunciato anche alle controparti – mette in chiaro Conte – ai datori di lavoro e alle associazioni di categorie e Confindustria e mi pare che abbiano compreso che questo è il momento per dare un segnale ai lavoratori e faremo di tutto per incrementare questo segnale".

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Sugli effetti della Manovra sulla busta paga "sicuramente c'è uno sforzo significativo per consentire a tutti i lavoratori" di compensare "quella che è la perdita del potere d'acquisto. Su questo, c'è la volontà di tutto il governo", che si tradurrà con un "intervento sul cuneo fiscale. Siccome le risorse non saranno così cospicue, opereremo esclusivamente a favore dei lavoratori".

Manovra 2020 e pensioni - Conte : «Quota 100 resta». Italia Viva : «No barricate - ma si rischia il burrone» : Renzi: «Misura iniqua». Marattin: «Nessuna barricata, ma così rischiamo di finire nel burrone». Congelata la tassa sulle sim ricaricabili. I renziani chiedono che l’abbassamento della soglia sia legato all’azzeramento delle commissioni sulle carte

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Conte "Quota 100 rimane nella Manovra" - 15 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, non è intenzionato a cancellare Quota 100, 15 ottobre 2019,

Giuseppe Conte - il retroscena : tensioni sulla Manovra - il premier stacca il telefono : La manovra economica pensata da due forze politiche (Pd e Cinque Stelle) ex nemiche (o tutt'ora nemiche?) sembra non trovare una quadra, tanto da far perdere la pazienza pure a Giuseppe Conte. Il premier, come è noto, ha deciso di rimandare a oggi, martedì 15 ottobre (giorno ultimo), il Consiglio de

Manovra - Conte al Cnr : “Sarà istituita l’Agenzia nazionale per la ricerca. Avrà funzione di coordinamento” : “Questa sera nel Consiglio dei ministri” dedicato alla Manovra economica “ci sarà un passaggio importante sulla ricerca” perché ”troveremo anche la nascita di un’Agenzia nazionale per la ricerca“. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Cnr alla presentazione della Relazione sulla ricerca e l’Innovazione in Italia. “Pur lasciando piena libertà alla ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi con Conte e Gualtieri prima del cdm delle 21 : E’ l’ultimo giorno di incontri a Palazzo Chigi per definire, quasi all’ultimo tuffo, la Manovra economica che entro mezzanotte il governo deve inviare alla Commissione europea. Alle 11 è stato convocato un vertice dell’esecutivo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Una riunione che serve a fare il punto in vista del consiglio dei ministri convocati per le 21. ...

Manovra - slitta a domani il Cdm. M5S insiste su taglio cuneo e no aumento tasse. Arriva la plastic tax per contenitori e imballaggi : Sconto a chi paga con carte di credito o bancomat idraulico e parrucchiere. Cambia il meccanismo di "cashback" immaginato per premiare chi fa acquisti con sistemi di pagamento...

