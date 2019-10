M5s | De Luca | “L’unico che ha lucidità politica è Grillo I dirigenti non hanno ancora

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) “M5s? L’unico che harimane Beppe, magari facendo l’istrione. Ma è l’unico che mantiene una“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba & Capelli”, su Radio Crc, dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De, commentando l’evento Italia 5 Stelle. “festeggiato 10 anni di vita e questo fa piacere – continua – Quando c’è una forzache regge e che si sviluppa è sempre un fatto positivo. Credo però che sia mancata una cosa fondamentale: un’operazione verità.detto tutti che dopo 10 anni sono cambiati. Bene, in che cosa siete cambiati? In una cosa sicuramente il gruppo dirigente 5 Stelle non è cambiato: non haimparato la buona educazione, non haimparato il rispetto civile per i propri interlocutori. Questo è il ...

