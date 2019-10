Lutto cittadino oggi a Giarratana per i funerali di Irene Frasca

Ad Orta Nova Lutto cittadino : rimasto in vita un figlio di Ciro Curcelli : Ha comunicato via telefono di avere fatto una strada e ha annunciato: “lascio la p Orta aperta”. Ciro Curcelli , 53 anni,

Austria - 25enne uccide la ex fidanzata e 4 suoi familiari : proclamato il Lutto cittadino : Omicidio nella notte a Kitzbuehel, nota stazione sciistica del Tirolo in Austria . Secondo fonti di stampa, cinque persone sarebbero state uccise da un adolescente: si tratta della sua fidanzata ...

Poliziotti uccisi nella Questura di Trieste : oggi Lutto cittadino - continuano le indagini : Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha dichiarato il lutto cittadino e questa sera è prevista una fiaccolata spontanea che partirà nei pressi della Questura , il luogo in cui ieri si è consumata una tragedia che ha sconvolto l'Italia: due agenti di polizia sono stati uccisi da Alejandro Augusto Stephan Meran, un uomo di 29 anni che era stato condotto in commissariato dopo il furto di un motorino.Continua a leggere

Omicidio Novara - folla al funerale di Yoan - ucciso a 23 anni dall’amico : Lutto cittadino : Si sono svolti oggi a Cureggio, in provincia di Novara, i funerali di Yoan Leonardi, il 23enne ucciso a coltellate dall'amico e rivale in amore, Alberto Pastore lo scorso 25 agosto. Proclamato in città il lutto cittadino: "Modo un po' formale per dire che tutta la nostra comunità partecipa al dolore di chi è stato colpito in modo così grave e irreparabile". Venerdì il killer reo-confesso, Alberto Pastore, sarà riascoltato dagli ...