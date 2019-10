L' oroscopo di giovedì 17 ottobre | Marte in opposizione alla Bilancia | Acquario fortunato

L'oroscopo di giovedì 10 ottobre : Pesci in rialzo - Luna in opposizione alla Vergine : Durante la giornata di giovedì 10 ottobre, i nativi Capricorno saranno gentili e disponibili, soprattutto in ambito sentimentale, mentre l'Acquario avrà le idee chiare in ambito lavorativo, grazie agli influssi di Mercurio. Nettuno influenzerà i nativi Gemelli, permettendo loro di godersi le loro fantasie sentimentali, single oppure no, mentre per la Bilancia sarà una giornata senza infamia e senza lode, senza nulla di particolarmente ...

L'oroscopo di domani giovedì 10 ottobre - primi sei segni : Ariete e Leone favoriti : L'oroscopo di domani giovedì 10 ottobre 2019 cade a fagiolo, come si suol dire, pronto a dare conto sulla probabile cadenza (positiva o negativa) relativa al quarto giorno dell'attuale settimana. In primo piano, nel frangente, la classifica stelline e le previsioni in esclusiva per i sei segni dello zodiaco. Diciamo subito che ad avere una giornata positiva saranno in particolare quattro segni. Questo giovedì a poter contare sull'Astrologia ...

oroscopo di domani - previsioni di Paolo Fox (giovedì 3 ottobre) : Oroscopo Paolo Fox, 3 ottobre: le previsioni di domani Come saranno le previsioni del 3 ottobre per tutti i segni dello zodiaco? Scopriamolo con l’Oroscopo di Paolo Fox di domani per i primi quattro segni. ARIETE: le situazioni polemiche andranno evitate a tutti i costi. Se stanno vivendo due storie in contemporanea sarà meglio scegliere. Momento di forza e recupero. TORO: Venere sarà opposta tra qualche giorno. Cielo bello per le ...

L'oroscopo di domani giovedì 3 ottobre - 1ª sestina : a gonfie vele l'amore per l'Ariete : L'oroscopo di domani giovedì 3 ottobre 2019 è pronto a svelare le nuove previsioni astrali, positive o negative che siano, interessanti la parte centrale dell'attuale settimana. Curiosità e concentrazione, dunque, tutte riposte in direzione dei settori dedicati all'amore e al lavoro, quest'oggi in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere quali sono i segni favoriti a metà settimana? Dunque, iniziamo ...

L'oroscopo del giorno - giovedì 26 settembre : Vergine fortunata - Sagittario affiatato : Durante la giornata di giovedì 26 settembre, i nativi Toro riusciranno a risolvere alcuni problemi legati alla loro vita sentimentale, al contrario Leone, mantenendo un atteggiamento critico, non andrà molto d'accordo con il partner. Per Vergine sarà una giornata molto fortunata, soprattutto in ambito lavorativo, mentre Sagittario stabilirà una forte intesa di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di giovedì 26 ...

oroscopo di giovedì 26 settembre : Vergine diplomatica - complicazioni per Bilancia : L'Oroscopo del giorno 26 settembre prevede la nascita di nuove opportunità per Scorpione, mentre l'Acquario potrebbe attraversare una fase complicata. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i 12 segni....Continua a leggere

L'oroscopo di domani giovedì 19 settembre - 1ª sestina : la Luna 'sposa' Gemelli - Cancro top : L'oroscopo di domani giovedì 19 settembre 2019 è pronto a distribuire consigli e fare previsioni. In questo caso il periodo interessato è il quarto giorno della corrente settimana. Come da copione ormai consolidato, a farla da padrone sarà l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro analizzati in questo contesto in relazione ai primi sei simboli astrali. Ovviamente sia l'attenzione che l'eventuale curiosità saranno tutti puntati sui soli ...

L'oroscopo del giorno 19 settembre - ultimi sei segni : Acquario tra i fortunati di giovedì : L'oroscopo del giorno 19 settembre 2019 annuncia il magico ed esaltante ingresso della Luna nel campo dei Gemelli. È proprio quello che ci voleva per ultimare presto e bene eventuali preparativi soprattutto in vista del prossimo weekend. Sotto esame in questo contesto la giornata di giovedì messa 'sotto-sopra' di proposito a vantaggio dei sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Vediamo allora di anticipare qualcosa in merito a ...

oroscopo di giovedì 19 settembre : Vergine disponibile - Sagittario ribelle : L'Oroscopo di giovedì 19 settembre prevede nuove emozioni per i Gemelli, i nati Leone assumeranno un atteggiamento polemico. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: alcuni di voi potrebbero trovarsi in una situazione complicata sul campo sentimentale. Se avete commesso degli errori, non sarà facile per voi riuscire ad ammetterlo. Siete molto determinati e non sarà facile mettervi i bastoni tra ...

L'oroscopo del giorno - giovedì 12 settembre : Cancro determinato - Toro vivace : giovedì 12 settembre, i nativi Toro vivranno una giornata vivace e in compagnia delle persone giuste, mentre la Bilancia tenderà di non sottovalutare le proprie emozioni verso nuove conoscenze. I Gemelli riusciranno a voltare pagina in seguito ad una relazione fallimentare, mentre il Leone tenderà di spingere il più possibile su alcuni progetti lavorativi importanti. Di seguito le previsioni per L'oroscopo della giornata di giovedì 12 settembre ...

oroscopo domani di Paolo Fox di giovedì 12 settembre : le previsioni : Oroscopo Paolo Fox di domani (12 settembre): previsioni segni di Acqua Paolo Fox svela l’Oroscopo di domani dei segni di Acqua di domani 12 settembre. CANCRO: l’amore sta brillando e continuerà a farlo anche durante il fine settimana. Piccoli problemi sul lavoro che si potranno risolvere entro breve. SCORPIONE: Luna in ottimo aspetto che permetterà di compiere dei grandi passi in avanti sia in amore sia sul lavoro. PESCI: ...

L'oroscopo di domani 12 settembre - 1^ sestina : l'Astrologia di giovedì favorisce Vergine : L'oroscopo di domani giovedì 12 settembre 2019 apre in bellezza questo nuovo articolo sulle previsioni zodiacali mettendo in evidenza una bella notizia che, quasi certamente, farà la felicità di voi lettori e degli appassionati di Astrologia in generale. Questo giovedì assisteremo all'ingresso della Luna in Pesci, in transito dal settore dell'Acquario. A questo punto l'ansia di conoscere in anteprima se il periodo sarà positivo o negativo, ...

L'oroscopo del giorno - giovedì 5 settembre : nuova fiamma per Scorpione - Bilancia ostinata : Durante la giornata di giovedì 5 settembre, i nativi Toro avranno qualche imprevisto sul posto di lavoro, al contrario, Vergine sarà predisposta a lavorare anche in condizioni piuttosto rigide, ma con ottimi risultati. Leone inizierà a nutrire dei dubbi nei confronti del partner, mentre Sagittario non sarà dell'umore giusto. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di giovedì 5 settembre 2019. Previsioni ...

L'oroscopo di domani giovedì 5 settembre - primi sei segni : sentimenti - Toro e Leone al top : L'oroscopo di domani giovedì 5 settembre 2019 è arrivato, pronto come sempre a dare soddisfazione a voi lettori, amanti la buona Astrologia. Diciamo subito che le analisi astrologiche di oggi saranno applicate ai singoli segni rientranti nella prima metà dello zodiaco. Nella fattispecie, ad avere l'onore di essere messi sotto osservazione dalla nostra 'lente astrale' i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire come ...