Live non è la d’Urso lascia la domenica e cambia giorno | la decisione di Mediaset

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) In origine era il mercoledì, poi la, e ora Barbara d’Urso trasloca nuovamente nel palinsesto di Canale 5 con– non è la d’Urso. Il talk show serale di Carmelita, attualmente in onda lasera, si prepara a fare le valigie e dal 28 ottobre ad occupare la serata del lunedì, quella che fino a ora è stata riservata a Temptation Island Vip e che in attesa dell’arrivo del Grande Fratello Vip viene affidata proprio a Barbara, la quale al momento si trova a fronteggiare la concorrenza della sempre vincente Imma Tataranni su Rai 1, Che tempo che fa su Rai 2 e Non è l’Arena su La 7. Le parole del direttore di Canale 5 In una nota stampa Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, spiega così il cambio di programma: ”Ancora una volta Barbara, con ‘non è la d’Urso’ ha dimostrato di essere una colonna portante del ...

matteosalvinimi : Non solo Spoleto, ho ritenuto mio dovere visitare tutte le carceri umbre per vedere come lavorano poliziotte e poli… - RDS_official : Siete tutti pronti per vivere con noi l'#RDSunplugged di @Mahmood_Music? Noi si, seguiteci per non perdere i moment… - matteosalvinimi : Ieri sera da Floris non mi sono certo annoiato: riguardate e commentate ?? Buon pranzo Amici e sempre avanti a testa… -