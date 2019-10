LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket | EuroCup 2019-2020 in DIRETTA | i lombardi | guidati da

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : Finale punto a punto. Brescia sotto di uno a cinque minuti dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-71 Ancora Miller-McIntyre, stasera un incubo per Brescia. 69-69 LANSDOWNE! Canestro da due di DeAndre e Brescia raggiunge Lubiana. Finale al cardiopalma. 67-69 Uno su due dalla lunetta di Cain. Attenzione poiché Miller-McIntyre ha speso il quarto fallo. 66-69 Altra persa sanguinosa per Brescia. Blazic ruba palla a Cain e dall’altra parte Hopkins va in lunetta e segna entrambi i ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : Rimonta di Brescia nel terzo quarto. Lubiana avanti di appena due punti. 55-57 il risultato all’ultima pausa. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-57 Dopo oltre tre minuti di siccità offensiva da ambedue le parti, Angelo Warner segna i due punti che portano Brescia a -2 dagli sloveni. 53-57 Altro canestro di Miller-McIntyre, vitale in questa fase di partita in cui i suoi stanno subendo la pressione di una Leonessa Brescia scatenata. 53-55 Tyler Cain si prende il fallo, va in lunetta e converte con due liberi. Leonessa a ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : Brescia sotto 39-46 alla fine del secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL TERZO PERIODO 41-46 Abass trova il primo canestro della ripresa, Brescia a -5. 39-46 Luca Vitati risponde a Blazic con un altro gioco da tre punti a tre secondi dalla fine del secondo quarto. 36-46 Gioco da tre punti di Blazic che ferma la rimonta di Brescia. 36-43 Altri due punti per uno scatenato Sacchetti. 34-43 Sacchetti riporta i suoi in singola cifra di svantaggio. 32-43 ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : 19-27 a favore degli sloveni dopo il primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-43 Due punti di Zirbes su assist di un Blazic dominante. 29-41 Vitali va in lunetta e segna entrambi i liberi. 27-41 Jaka Blazic ancora in lunetta, ma, stavolte, segna solo un libero. 27-40 Due punti anche per Kruslin. Brescia soffre. 27-38 Canestro da due di Hopkins e Lubiana rischia di scappare via. 27-36 Canestro e fallo per Miller-McIntyre. Libero a segno. 27-33 Canestro da due di ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Torna in campo oggi, in EuroCup, alle 20.30 la Leonessa Brescia, reduce dal largo successo in campionato contro Trento, per riscattare la sconfitta subita per mano di Badalona la scorsa settimana. L’avversaria sarà l’Union Olimpija, squadra slovena con sede a Lubiana, per ora ancora ferma a ...

Ancelotti : «La vittoria sul LIVErpool ha aperto gli occhi anche a noi. Col Brescia successo faticoso» : Intervista a Sky Sport alla vigilia di Genk-Napoli in programma domani alle 18.55 «Il turn over? Quando faccio le rotazioni, l’obiettivo è sempre schierare il miglior Napoli possibile. Posso cambiarne anche dieci. Vediamo. È il momento di raggiungere continuità di risultati. Manolas? Vedremo dopo l’allenamento di questa sera». Il Napoli temuto in Europa «La vittoria contro il Liverpool ha aperto gli occhi a tutti, soprattutto a noi ...

LIVE Napoli-Brescia 2-1 - Serie A in DIRETTA : Balotelli accorcia le distanze ma i partenopei - con sofferenza - vincono! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 A breve, le Pagelle del match! 14.32 Il Napoli, con sofferenza, vince 2-1 contro il Brescia e si porta al quarto posto in solitaria: i gol di Mertens e Manolas risultato decisivi, anche se il centro di Balotelli, il primo con le Rondinelle, il secondo di sempre contro i partenopei, ha fatto tremare i partenopei. Dopo un primo tempo dominato, con il gol annullato giustamente a Manolas dal ...

LIVE Napoli-Brescia 2-1 - Serie A in DIRETTA : Balotelli accorcia le distanze! Finale infernale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89′ Dominio bresciano in questo Finale. 87′ ZIELINSKI! Joronen tiene la sfera tra le mani dopo la grande giocata di Mertens per il polacco. 85′ Dentro Matri, fuori Donnarumma: ultimo cambio per Corini. 84′ BARAONDA AL SAN PAOLO! Allan lotta ma allarga il gomito a centrocampo: clima infernale al San Paolo. 83′ Continua a spingere il Brescia: confermati i progressi ...

Napoli-Brescia 2-1 diretta LIVE - primo gol per Balotelli : Napoli-Brescia diretta live – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, nel lunch match della domenica in campo Napoli e Brescia che si affrontano in una partita che si preannuncia scoppiettante. La squadra di Ancelotti è reduce dalla deludente prestazione contro il Cagliari, ko interno davvero difficile da spiegare e contro una squadra inferiore dal punto di vista tecnico, adesso serve una reazione, ...

LIVE Napoli-Brescia 2-1 Balotelli colpisce di testa : Dimenticare il Cagliari. Il Napoli ha l'esigenza di farlo al più presto e l'occasione si offre alla squadra di Ancelotti di superare i propri limiti e le proprie paure ancora una volta...

LIVE Napoli-Brescia 2-1 - Serie A in DIRETTA : SuperMario è tornato! Balotelli accorcia le distanze : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68′ Grande stacco di testa del #45 che ruba il tempo a tutti e piazza la zampata giusta! 67′ Balotelli! SuperMario È tornato! 2-1 BRESCIA! 65′ Dentro Luperto, fuori Manolas: è il primo cambio del match. Il greco è stremato. 65′ DI LORENZO! Destro alto a pochi passi dalla prota. 64′ Continua a spingere Di Lorenzo sulla destra: squadre lunghe. 62′ MERTENS!!! ...

LIVE Napoli-Brescia 2-0 - Serie A in DIRETTA : Tonali accorcia le distanze ma il VAR annulla tutto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ MERTENS!!! ILLUSIONE DELLA DOPPIETTA! Destro sull’esterno della rete sul primo palo. 60′ ALLAN! TIRO ALTO! Ma Joronen è uscito a vuoto ben due volte sui cross dalle fasce. 59′ ALTRA CHANCE BRESCIA! Sabelli disegna per Donnarumma: stacco di testa che poteva diventare buono per una deviazione. 58′ BISOLI! Grande stacco di testa per la sponda a Balotelli: nessuno ...

LIVE Napoli-Brescia 2-0 Annullato il gol di Tonali : Dimenticare il Cagliari. Il Napoli ha l'esigenza di farlo al più presto e l'occasione si offre alla squadra di Ancelotti di superare i propri limiti e le proprie paure ancora una volta...

LIVE Napoli-Brescia 2-0 - Serie A in DIRETTA : si riparte al San Paolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ BALOTELLI! Punizione invitante sul secondo palo: Ospina risponde presente. 47′ Il VAR conferma la valutazione di Manganiello: non è rigore. 46′ SUBITO A TERRA LLORENTE IN AREA! VAR in azione di nuovo! Chancellor ha atterrato lo spagnolo. 46′ Si riparte in Campania! Nessun cambio delle due squadre. INIZIO SECONDO TEMPO 13.24 Il Napoli conclude la prima frazione in ...