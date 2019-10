LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket | EuroCup 2019-2020 in DIRETTA | 19-27 a favore degli

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29-43 Due punti di Zirbes su assist di un Blazic dominante. 29-41 Vitali va in lunetta e segna entrambi i liberi. 27-41 Jaka Blazic ancora in lunetta, ma, stavolte, segna solo un libero. 27-40 Due punti anche per Kruslin.soffre. 27-38 Canestro da due di Hopkins erischia di scappare via. 27-36 Canestro e fallo per Miller-McIntyre. Libero a segno. 27-33 Canestro da due di Laquintana. 25-33 Ancora in lunetta gli sloveni che trovano un 2/2 di Boatright. 25-31 Canestro da due con fallo per Ken Horton. Libero convertito. 22-31 Hopkins si procura e segna due liberi 22-29 Abass non ci sta e risponde con una tripla. 19-29 Boatright porta i suoi sopra di 10. 19-27 Canestro di Hopkins sulla sirena, si va al riposo conavanti di 8. 19-25 Sacchetti accorcia con una bomba. 16-25 Due punti di Stipanovic. 16-23 Boatright con ...

