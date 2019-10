Litiga sempre con la suocera e per vendicarsi fa qualcosa di terrificante

Damascelli : la Ferrari e la Nazionale uniscono l’Italia sempre pronta a Litigare : Su Il Giornale, Tony Damascelli parla della Ferrari e della Nazionale di Mancini come di un nuovo Risorgimento. Un momento in cui gli italiani, sempre pronti a litigare per beghe condominiali, divisi in fazioni avvelenate dall’odio, si sono ricordati di essere un popolo. Monza invasa dalla gioia e dalle bandiere come i tifosi dell’Italia accorsi a Tampere. “Non sono vittorie uguali, hanno peso e valore tra loro distanti ma l’Inno di ...