L’Italia del Mancio punta a vincere l’Europeo

Previsioni Meteo - nel weekend inizia la stagione delle grandi piogge : pericolosa area di convergenza sulL’Italia : Previsioni Meteo – Le abbondanti piogge che nelle ultime 24 ore hanno colpito il Centro/Nord hanno riportato scenari tipicamente autunnali su granparte d’Italia: le precipitazioni più abbondanti hanno colpito la Liguria centrale, con ben 497mm di pioggia a Genova Fabbriche e 407mm ad Arenzano, ma anche in Piemonte si sono verificate precipitazioni molto intense, soprattutto nell’alessandrino con 232mm a Capanne di Marcarolo, ...

Tennis – Ufficializzate le sedi di Fed Cup per i match delL’Italia : si giocherà in Estonia o Lussemburgo : Ufficializzate le sedi di Fed Cup 2020: l’Italia sarà impegnata in Estonia o in Lussemburgo La Federazione Internazionale Tennis ha ufficializzato le sedi nei quali, dal 3 al 9 febbraio, si disputeranno i match del Gruppo I zona Europa/Africa di Fed Cup 2020, dei quali fa parte anche l’Italia. Sette squadre giocheranno sui campi del Tallink Tennis Center in Estonia (Tallin) e sei saranno impegnate in contemporanea al Centre ...

Calcio - Sorteggio Europei 2020 : quando si svolge? Data - programma - orari e tv. Le fasce e le possibili avversarie delL’Italia : L’Italia ha vinto il Girone J di qualificazione agli Europei di Calcio 2020 con tre gare d’anticipo, ma gli azzurri dovranno provare a centrare dieci successi per essere tra le migliori del ranking e risultare tra le sei teste di serie in fase di Sorteggio della fase finale della manifestazione. Il Sorteggio della fase finale si terrà sabato 30 novembre alle ore 18.00 italiane a Bucarest, in Romania, ma l’Italia sa già che sarà ...

Pallavolo – World Cup : L’Italia chiude al settimo posto - ecco la classifica finale dell’edizione 2019 : La Nazionale Italiana ha concluso con una sconfitta contro il Brasile, fermandosi al settimo posto in classifica Si è conclusa oggi a Hiroshima l’edizione 2019 della World Cup maschile, vinta dal Brasile con 11 successi in altrettanti incontri. Al secondo posto si è piazzata la Polonia (9 vittorie e 28 punti), mentre sul gradino più basso del podio sono saliti gli Stati Uniti (9v e 27 punti). La nazionale Italiana ha chiuso al settimo ...

Il Fondo monetario internazionale taglia stima Pil delL’Italia - il Paese non cresce : Il Pil italiano restera' fermo quest'anno per poi crescere dello 0,5% nel 2020. La stima e' contenuta nel World economic outlook del Fondo monetario internazionale che ha tagliato rispettivamente dello 0,1 e dello 0,3% le previsioni contenute nell'aggiornamento di luglio. La revisione al ribasso, si legge nel Rapporto, "e' dovuta all'affievolimento dei consumi privati, al minor stimolo fiscale e al piu' debole ambiente esterno". A preoccupare ...

Paratriathlon - World Cup Funchal 2019 : i convocati delL’Italia. Quattro azzurri al via dell’ultima prova stagionale : A Funchal, in Portogallo, andrà in scena, domenica 20 ottobre, l’ultima prova valida per la World Cup 2019 di Paratriathlon: il DT Mattia Cambi ha convocato Quattro azzurri per l’ultima fatica stagionale, che metterà in palio punti importanti per il ranking paralimpico che qualifica ai Giochi del prossimo anno. Quattro gli azzurri in gara domenica: nella categoria PTWC sarà al via Pier Alberto Buccoliero (Firenze Triathlon) tra gli ...

ESCLUSIVA – L’avvocato Cesare Di Cintio a CalcioWeb : la maglia verde delL’Italia - i temi caldissimi di razzismo - Var e ripescaggi ed il professionismo nel calcio femminile : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, grandi soddisfazioni per l’Italia che ha staccato il pass per i prossimi Europei, obiettivo raggiunto con largo anticipo, merito anche del Ct Roberto Mancini che ha avuto la capacità di ricompattare l’ambiente e portare soprattutto risultati e ben gioco. Non sono mancate inoltre le polemiche, infatti nel match contro la Grecia l’Italia è scesa in ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : annunciati i convocati delL’Italia. Ganna - Viviani e Paternoster a guidare la spedizione : Ad un solo giorno dalla cerimonia di apertura e dall’inizio delle gare, i commissari tecnici della Nazionale italiana di Ciclismo su pista hanno annunciato i convocati per gli Europei in programma dal 16 al 20 di ottobre in quel di Apeldoorn, Olanda. Non mancano i big: la squadra italiana è praticamente al completo, in uno degli ultimi test verso i Giochi Olimpici di Tokyo. I convocati: Donne Martina Alzini – Bigla Team (Inseguimento a ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica. Brasile in trionfo - L’Italia chiude settima : La Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile si disputa in Giappone dall’1 al 15 ottobre, vi partecipano 12 Nazionali provenienti da tutto il pianeta che si affrontano in un round robin. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata del prestigioso torneo. CLASSIFICA Coppa DEL Mondo Volley 2019: 1. Brasile 11 vittorie (32 punti) 2. Polonia 9 vittorie (28 punti) 3. USA 9 vittorie (27 punti) 4. Giappone 8 vittorie (22 punti) 5. ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : il Brasile - già certo del successo - supera L’Italia. La Polonia batte l’Iran e si piazza in seconda posizione : Oggi 15 Ottobre è andata in scena l’ultima giornata della Coppa del Mondo di Volley 2019. Nessuna sorpresa, le big hanno vinto tutte senza troppi problemi. Il Brasile si è liberato con un netto 3-0 (25-20, 25-22, 25-15) dell’Italia, completando il percorso perfetto con undici vittorie in altrettante partite. Trascinatore in casa verdeoro Isac Santos con quattordici punti a referto. Il miglior realizzatore tra gli azzurri è stato ...

Siria - Conte : “Fermare l’export di armi non basta. L’Italia appoggerà qualsiasi iniziativa che porti allo stop dell’offensiva turca” : Il blocco dell’export di armi alla Turchia non basta. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla a margine della presentazione del Rapporto Cnr e torna a commentare l’iniziativa di alcuni Paesi europei nei confronti di Ankara, dopo l’invasione del Rojava, regione del nord-est Siriano: quella del blocco della vendita di armamenti “è un’iniziativa doverosa, ma non ci può affatto appagare – ha dichiarato ...

Rugby - tutti i giovani delL’Italia da seguire in vista dei Mondiali 2023 : L’Italia torna a casa dal Giappone dopo una Coppa del Mondo senza infamia e senza lode, dove si è ottenuto il risultato minimo richiesto, cioè battere nettamente Namibia e Canada e conquistare il pass per Francia 2023, ma non si è impensierito il Sudafrica, obiettivo dichiarato da Conor O’Shea. Ora gli occhi saranno puntati sul prossimo 6 Nazioni, ma la programmazione federale punterà già al prossimo appuntamento iridato, cioè la ...

