Leonardo | Tar Veneto | criticità risolvibili con precise cautele 2

Leonardo : Tar Veneto - criticità risolvibili con precise cautele : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) – Il ricorso presentato da Italia Nostra è stato respinto dal Tar del Veneto perche’, “gli approfondimenti tecnici che sono stati svolti sono giunti alla conclusione che le criticita’ rappresentate possono considerarsi risolvibili con precise cautele sulla movimentazione, sulla riduzione del numero di giorni di esposizione e con condizioni di illuminamento limitate a 25 lux”, ...

Il TAR del Veneto ha permesso il prestito dell’Uomo Vitruviano di Leonardo al Louvre : Il TAR del Veneto ha permesso il prestito dell’Uomo Vitruviano, una delle opere più famose di Leonardo Da Vinci, al museo Louvre di Parigi. Il prestito era stato sospeso dallo stesso tribunale la settimana scorsa dopo che la onlus Italia Nostra

Ok dal Tar Veneto - Uomo vitruviano di Leonardo può andare in Francia : L'Uomo vitruviano di Leonardo potrà volare a Parigi per essere esposto al Louvre nella grande mostra dedicata al Genio di Vinci. Lo ha deciso il Tar del Veneto respingendo il ricorso presentato dall'associazione Italia Nostra (il flash mob di protesta), preoccupata per la fragilità del disegno. A difendere le ragioni del Mibac, che ha autorizzato lo scambio (dopo l'esposizione dell'Uomo vitruviano a Parigi infatti, dovrebbero fare il viaggio ...

Leonardo : Tar Veneto respinge ricorso - Uomo Vitruviano volerà al Louvre : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) – Il Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto oggi il ricorso di Italia Nostra contro il prestito alla Francia delle opere di Leonardo, tra cui l’Uomo Vitruviano custodito alle Gallerie dell’Accademia di Venezia.L’Uomo Vitruviano volerà così a Parigi dove verrà esposto al Louvre nella grande mostra dedicata a Leonardo Da Vinci. La Seconda Sezione del Tar del Veneto, nella sua ...

Stop Tar a Leonardo - Louvre : "No comment" : 21.39 "No comment.Abbiamo appreso la notizia, ma al momento non c'è alcun commento. E' una decisione che spetta all'Italia" Questa la reazione del Louvre (museo a Parigi, Ndr) alla decisione del Tar (Tribunale amministrativo) del Veneto di bloccare il prestito dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. Gli inviti del Louvre per la mostra dedicata a Leonardo,e nella quale avrebbe dovuto essere esposto il disegno in base agli accordi tra ...

Il Tar del Veneto ha bloccato il prestito dell’Uomo Vitruviano di Leonardo al Louvre : Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha sospeso il prestito del disegno di Leonardo da Vinci conosciuto come “Uomo Vitruviano” al museo del Louvre di Parigi: l’Uomo Vitruviano è attualmente custodito nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Il Tar