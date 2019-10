Le volontarie che puliscono le case delle donne che lottano contro il cancro

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Un esercito di 1200pulisce lestatunitensi e canadesi con il, e lo fa gratuitamente, perché le malate possano, intanto, dedicarsi a se stesse, ai loro cari e alle attività che amano, senza doversi preoccupare di sprecare tempo ed energie spolverando e lavando pavimenti. Cleaning for a Reason è un’organizzazione non profit che ha un obiettivo: «Lasciare che questecoraggiose e forti si concentrino sulla loro salute e sulle terapie, mentre noi le liberiamo dalla preoccupazione di badare alle pulizie». Dal 2006, sono state aiutate oltre 30.200malate, e sono state donate ore di lavoro per un valore di oltre dieci milioni di dollari (oltre 9 milioni di euro). L’iniziativa è stata lanciata da Debbie Sardone, presidente e fondatrice di Cleaning for a Reason. Anni fa, in quanto proprietaria dell’agenzia di pulizie Buckets & Bows Maid ...

