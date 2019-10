Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Suiè necessario “trovare un punto di” per “evitare ritorsioni”. È il punto centralealla Casa Bianca tra il presidente americano Donalde il presidentea Repubblica Sergio. L’Unione europea - ha dichiarato- deve evitare ritorsioni per iUsa sulle importazioni europee da 7,5 miliardi di dollari che scatteranno dal prossimo 18 ottobre, dopo il verdettoa Wto contro gli aiuti di stato a Airbus.Sui “possibili, mi auguro che sia possibile trovare un metodo di confronto collaborativo. Per l’Italia è preferibile incontrarsi e trovare una soluzione tenendo contoe esigenze di entrambi. Imporrerischia di mettersi su una strada che ci costringerà a trovare un punto di intesa, meglio trovarla subito”, ha rimarcato.Per ...

EmilioBerettaF1 : Le tensioni sui dazi al centro dell'incontro Trump-Mattarella - Dondolino72 : RT @PossibileIt: Le immagini che sono arrivate ieri dalla #Catalogna sono indegne per un Paese civile. Le tensioni dopo la sentenza sui lea… - aliciasbb : RT @PossibileIt: Le immagini che sono arrivate ieri dalla #Catalogna sono indegne per un Paese civile. Le tensioni dopo la sentenza sui lea… -