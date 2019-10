Le grandi foto vincitrici del premio Wildlife Photographer of the Year

Meteo - grandine - forti venti e strade allagate : violente tempeste hanno colpito l’Ovest della Francia [FOTO e VIDEO] : L’ondata di maltempo che sta colpendo il Nord-Ovest dell’Italia, ieri ha causato violente tempeste accompagnate da allagamenti e grandine nella Francia occidentale. Oggi, invece, Estofex ha posto sotto un livello di allerta 2 la Francia sudorientale e il Centro-Nord dell’Italia per nubifragi, forti venti e tornado. Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme per il Centro-Nord: attenzione ad alluvioni lampo, forte vento e tornado Tra i 46 ...

Il vulcano Piparo provoca una forte esplosione e grandi fratture : si teme un’imminente eruzione a Trinidad e Tobago [FOTO e VIDEO] : I residenti che vivono vicino al vulcano di fango Piparo, a Trinidad e Tobago, hanno riportato di aver sentito una forte esplosione alle 22:08 (ora locale) del 21 settembre. Nel maggio 2019, i geologi avevano detto che si sta accumulando pressione sotto il vulcano, il che fa temere che sia imminente un’altra eruzione. Una devastante eruzione dal vulcano si è verificata 22 anni fa e considerando che il Piparo ha una ciclicità di grandi eruzioni ...

La rassegna stampa di sabato 21 settembre – Le prime pagine di calcio : “Juve grandi ritorni” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ”TuttoSport’. La rosea titola ‘trappola derby’ con riferimento alla partita di stasera Milan-Inter, partita che non ha bisogno di presentazioni. Il tecnico Giampaolo non può permettersi passi falsi dopo un inizio di stagione non ...

Ranking Napoli - la vittoria sul Liverpool spinge gli azzurri tra le grandi [FOTO] : Ranking Napoli, la vittoria sul Liverpool spinge gli azzurri tra le grandi del Calcio europeo. E ora il club di De Laurentiis mette nel mirino l’altra italiana davanti Ranking Napoli, la vittoria sul Liverpool spinge gli azzurri tra le grandi, con 6mila punti che fanno la differenza. Il club partenopeo comincia nek migliore dei modi la stagione europea con una vittoria importante contro i campioni in carica. vittoria che vale agli ...

Meteo estremo : dopo la Spagna - la goccia fredda devasta anche l’Algeria. grandine come palle da tennis [FOTO e VIDEO] : Una goccia fredda nel Mediterraneo occidentale ha messo in ginocchio il sud-est della Spagna con piogge torrenziali estreme, che hanno fatto straripare i fiumi, provocando gravissime inondazioni e almeno 6 morti. La stessa goccia fredda che ha devastato parte della Spagna è stata responsabile anche di una violentissima grandinata nel nord dell’Algeria. Nella località di Ayn Defla, la Grandine ha raggiunto le dimensioni di una palla da tennis, ...

Mostruosa grandinata colpisce la zona di Algeri [FOTO] : La circolazione depressionaria che in questi ultimi giorni ha interessato il Mediterraneo occidentale e colpito duramente la Spagna con eventi alluvionali, ha innescato temporali particolarmente...

Morto Robert Frank - addio a uno dei più grandi fotografi del ‘900 : con Jack Kerouac fece “The Americans” : È Morto a 94 anni il grande fotografo Robert Frank, icona della fotografia del ‘900 e tra i più influenti maestri del reportage. Si è spento nella sua casa nell’isola del Capo Bretone, nella provincia della Nuova Scozia, in Canada, dove si era ritirato a vivere da un decennio. L’annuncio della sua scomparsa è stato pubblicato oggi dal “New York Times“. Frank è entrato nel mito della fotografia mondiale per il viaggio “on ...

È morto Robert Frank - uno dei grandi fotografi del Novecento : (foto: Getty Images) È morto all’età di 94 anni Robert Frank, uno dei più celebri e apprezzati maestri della fotografia del Ventesimo secolo. Nato nel 1924 in Svizzera, dove la famiglia di origini ebraiche si era rifugiata dalla Germania, Frank si dedicò alla fotografia fin da giovanissimo, anche per sfuggire al sentimento di oppressione che avvertiva durante la seconda guerra mondiale, e si trasferì proprio per motivi artistici negli ...

Uragano Dorian - ancora migliaia di persone al buio in Canada : grandi alberi e linee elettriche abbattute dal vento [FOTO] : Mentre l’ormai ex Uragano Dorian continua a muoversi nel Nord Atlantico, venti ancora molto forti soffiano su Terranova (Canada) e sono ancora molte le persone senza elettricità. Dorian ha sferzato la costa occidentale e quella meridionale di Terranova e verso nord fino all’area di Bonavista. I venti nell’area di Wreckhouse hanno raggiunto i 157km/h e 143km/h lungo la costa meridionale. L’Uragano di categoria 2 ha compiuto il landfall vicino ...

Festival del Cinema Venezia - gli attivisti "No grandi Navi" occupano il red carpet. FOTO : Festival del Cinema Venezia, gli attivisti "No Grandi Navi" occupano il red carpet. FOTO Secondo gli organizzatori della protesta ci sarebbero circa 400 manifestanti. In un post su Facebook era stato lanciato l'appello ad aderire alla manifestazione: "Chiediamo che venga dichiarata l'emergenza climatica". ...

Maltempo estremo in Slovenia : pioggia e grandinate causano frane e esondazioni di torrenti - un fulmine colpisce un ciclista italiano [FOTO e VIDEO LIVE] : Situazione complessa in Slovenia interessata dal forte Maltempo. pioggia e grandinate hanno interessato, nel pomeriggio, i comuni di Vuzenica e Muta causando esondazioni di torrenti e allagamenti in diverse zone. Al momento la tempesta si sta spostando dal bacino di Lubiana e dalla regione della Dolenjska a nord-est del paese. Si prevede che il tempo sarà piuttosto volatile durante la notte e domani. Nel pomeriggio, la zona di Slovenj Gradec, ...

Maltempo Marche - pioggia e grandine ad Ascoli : strade allagate e decine di interventi [FOTO] : Un’intensa ondata di Maltempo, con pioggia, grandine e vento, ha colpito nel pomeriggio la provincia di Ascoli Piceno, e in particolare l’Alto Ascolano. decine le chiamate e gli interventi dei vigili del fuoco per danni a tetti, alberi caduti, strade e cantine allagate. Critica la situazione nelle zone più interne, come a Venarotta e Roccafluvione, dove i vigili del fuoco sono mobilitati per ovviare ad allagamenti e rimozione di ...