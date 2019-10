Le foto choc dei migranti annegati davanti a Lampedusa

Giorgia Meloni - foto choc del dirigente di Fratelli d'Italia aggredito : come l'hanno ridotto : Lo hanno ridotto così, a una maschera di sangue. "Solidarietà e vicinanza a Danilo D'Amico, dirigente di Fratelli d'ItaIia a Ponza, aggredito mentre rientrava a casa", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, Giorgia Meloni . "Il suo volto ricoperto di sangue ci lascia sgomenti", comment

Choc a Pesaro - va al cimitero ma trova la sua foto sulla lapide : Aveva fatto una visita alla tomba della cugina al cimitero , dopo un pomeriggio passato a sbrigare delle commissioni. Ma quando si è avvicinata all'avello, al posto dell'immagine della parente, deceduta all'inizio di agosto, nella foto grafia ha visto il suo volto e si è spaventata. È accaduto a Terre Roveresche, un comune in provincia di Pesaro , dove una donna di 73 anni ha scoperto, improvvisamente, che sulla lapide della cugina qualcuno, per ...

Bambino autistico fa lezione in bagno : la foto choc dagli Usa : Un Bambino autistico è stato costretto dall'insegnante di sostegno a fare lezione in bagno. La foto choc ha fatto il giro della rete in pochissime ore. È accaduto a Bellingham, negli Stati Uniti. A denunciare l'accaduto, un maltrattamento in piena regola, è stata la madre del ragazzino, Danielle Goodwin, con uno scatto a dir poco rabbrividente postato sul suo profilo Facebook. "Mio figlio ha delle necessità particolari e dà il meglio di sé in un ...