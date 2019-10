Laura Torrisi piange ad Amici Celebrities | lo sfogo contro la Vanoni

Ornella Vanoni fa piangere Laura Torrisi : Maria De Filippi interviene : Amici Celebrities: Laura Torrisi criticata duramente da Ornella Vanoni La concorrente Laura Torrisi si è da poco esibita ad Amici Celebrities cantando ‘E penso a te’ di Lucio Battisti ottenendo grandi applausi tra il pubblico lì in studio che evidentemente ha molto apprezzato. Tuttavia c’è chi invece nella giuria non ha affatto gradito la sua esibizione: Ornella Vanoni. Difatti quest’ultima, dopo che la De Filippi e la ...

Amici Celebrities - Laura Torrisi scoppia in lacrime - l’abbraccio in studio commuove tutti. Maria per prima - che reagisce così : Un momento particolarmente toccante quello andato in onda ieri a Amici Celebrities, protagonista Laura Torrisi. L’attrice ed ex compagna dell’attore Leonardo Pieraccioni ha abbracciato la figlia Martina, scoppiano in lacrime. L’idea, ancora una volta, nasce dalla mente di Maria De Filippi. Inizialmente Queen Mary ha chiamato la Torrisi al centro del palco e ha cominciato a tirare fuori da uno zaino rosa diversi oggetti di Martina. Dopo un po’ ...

Laura Torrisi abbraccia la figlia ad Amici - il retroscena su Pieraccioni : Amici Celebrities, Laura Torrisi e la bellissima sorpresa di sua figlia Martina nella puntata di sabato 5 ottobre Laura Torrisi ad Amici Celebrities ha abbracciato la figlia Martina, nata dalla relazione con Leonardo Pieraccioni. L’attrice ha mostrato sin dalla prima puntata di essere una persona molto sensibile, un’emotività che si nota costantemente durante le sue […] L'articolo Laura Torrisi abbraccia la figlia ad Amici, il ...

Amici Celebrities - Vanoni stronca Laura Torrisi : “Non c’era passione!” : Ornella Vanoni critica l’esibizione di Laura Torrisi ad Amici Celebrities La terza puntata di Amici Celebrities con Maria De Filippi è iniziata con i saluti e i convenevoli della conduttrice, la quale non si è persa in indugi e ha presentato Giordana Angi e Annalisa Scarrone, che sostituisce Alberto Urso, impegnato nel suo Tour in giro per l’Italia. La gara tra cantanti e ballerini, più precisamente tra la squadra Bianca e quella ...

Laura Torrisi su Amici Celebrities svela : “Non volevo partecipare” : Amici Celebrities, Laura Torrisi: il retroscena sulla sua partecipazione Laura Torrisi è una delle concorrenti di punta della prima edizione di Amici Celebrities, il talent show di Maria De Filippi adattato affinché non siano i giovani talenti a prenderne parte ma i personaggi più amati del piccolo schermo. L’ex compagna di Leonardo Pieraccioni, intervistata dal settimanale Chi, ha rivelato che inizialmente non aveva nessuna intenzione ...

Laura Torrisi dice la sua su Maria De Filippi : “Non è umana” : Maria De Filippi, Laura Torrisi fa una confessione dopo Amici Celebrities Amici Celebrities è partito sabato scorso, i Vip della Squadra Blu e Bianca si sono confrontati a suon di canzoni e passi di danza. Laura Torrisi ha emozionato tutti cantando “Nonno Hollywood”, il brano portato a Sanremo lo scorso febbraio da Enrico Nigiotti. L’attrice ha ricordato sulle pagine di Chi il suo primo incontro con Maria De Filippi: ...

Laura Torrisi : "Amici Celebrities? Maria De Filippi e mia figlia Martina mi hanno convinta!" : Intervistata dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, Laura Torrisi, protagonista di 'Amici Celebrities', al sabato sera, su Canale 5, ha raccontato perché si è affidata al gruppo di Maria De Filippi per vincere la propria timidezza, la paura del palco e del contatto diretto con il pubblico. L'attrice, per questo motivo, per molti anni, ha rifiutato diverse proposte lavorative in teatro.prosegui la letturaLaura Torrisi: "Amici ...

Pamela Camassa e Laura Torrisi - lacrime ad Amici : Bisciglia rincuora : Pamela Camassa e Laura Torrisi in lacrime ad Amici Celebrities: Filippo Bisciglia rincuora, Maria De Filippi lancia la pillola. Twitter ribolle: “Maestra di vita” Pamela Camassa e Laura Torrisi, dopo la prima performance ad Amici Celebrities scorrono le lacrime. lacrime di affetto, di amore, di attaccamento per i rispettivi nonni. Quella di Pamela sta male, […] L'articolo Pamela Camassa e Laura Torrisi, lacrime ad Amici: ...