Lampedusa | tra i cadaveri nel relitto c’è anche una ragazzina con il viso sepolto dalla

Lampedusa - mamma e figlio morti abbracciati in fondo al mare : la scena straziante davanti ai sommozzatori Foto : Si lavora per risalire all’identità dei corpi. Una delle sopravvissute al naufragio del 7 ottobre aveva raccontato: «Non trovo più mia sorella e mio nipote». Ma il corpo della donna è già stato ritrovato

Lapo Elkann accusa i politici : "Vergognosa la vostra assenza a Lampedusa. Salvini? Non mi piace" : “Trovo abbastanza vergognoso che nessuna delle istituzioni fosse presente a Lampedusa per la tragedia di migranti che si è consumata: da italiano mi intristisce, noi paghiamo i politici e loro devono essere presenti ”. Così Lapo Elkann a Palermo per la firma di un protocollo tra la Fondazione Laps, di cui è fondatore e presidente, e la Croce Rossa siciliana.In particolare, l’imprenditore punta il dito ...

Migranti : SeaWatch - ‘nessuno a Lampedusa. Tragedia avvolta da indifferenza istituzioni’ : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) – “Dove siete tutti. Nessuno è venuto a poggiare un fiore sulle bare delle 13 donne, a guardare in faccia i sopravvissuti, a sostenere i soccorritori. Una Tragedia avvolta nell’indifferenza delle istituzioni. Con @Medhope_FCEI saremo ai funerali per esprimere la nostra vicinanza”. Lo scrive, su Twitter, Sea Watch Italy facendo riferimento al naufragio di Lampedusa costato la vita a 13 ...

Strage di Lampedusa - riprese le ricerche dei migranti dispersi : Soltanto quattro sono ancora le vittime riconosciute. Sulla via dell'identificazione dello scafista

Naufragio a Lampedusa - tra i morti un ragazzo con un tumore : voleva curarsi in Italia : Aveva intrapreso il viaggio della speranza per affrontare la malattia. Aveva scelto l'Italia per curare una grave forma di tumore. È morto in acqua, vittima del Naufragio al largo di...

Migranti : naufragio Lampedusa - tra vittime ragazzo con tumore che voleva curarsi in Italia : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) – Aveva deciso di lasciare la Tunisia e tentare la fortuna della traversata per provare a curare il suo tumore in Italia. Ma non ci è mai arrivato perché la barca su cui si trovava si è capovolta e il suo corpo non è mai stato ritrovato. E’ la storia di Fakher, un ragazzo tunisino di 28 anni, affetto da un brutto tumore, di cui si sono perse le tracce. Era sul barcone di legno con 52 persone che si ...

Migranti : Nidal e Lorraine - ‘così siamo scampati alla tragedia di Lampedusa - un miracolo’ : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) – (dall’inviata Elvira Terranova)- “E’ stato terribile. All’improvviso un gruppo di persone, soprattutto quelli provenienti dall’Africa, si sono messi tutti su un unico lato e la barca si è capovolta. siamo tutti caduti in acqua, cercavamo di aggrapparci a qualcosa. Ma molti sono annegati. Gli uomini ella Guardia costiera e della Guardia di Finanza hanno provato a salvare ...