L’album “My journey” segna l’esordio della giovane direttore d’orchestra Beatrice Venezi

Fonte : laprimapagina

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Milano. «Sono amante dei Massive Attacks per le loro sperimentazioni di musica elettronica e per le contaminazioniloro musica:

ttokigguk : Mi sono sognata che entravo in un negozio e trovavo gli album degli ateez per pochi soldi e volevo assolutamente fa… - salsaemeringhe : Innuendo è l'album migliore dei Queen, don't change my mind - infoitcultura : Mika, l'intervista a Domenica In: le dichiarazioni del cantante sul nuovo album 'My Name Is Michael Holbrook' -