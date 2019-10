La strada di Piera Aiello | da donna fantasma a influencer dell' Antimafia sana

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)va avanti per la sua. Il riconoscimento arrivato dalla Bbc, che l’ha inserita - unica italiana - nell’elenco annualee cento donne più influenti al mondo, l’ha “onorata e molto imbarazzata”, ma non l’ha distolta dal suo impegno. Che per lei, vedova del figlio di un boss, con cui fu costretta a fidanzarsi a quattordici anni e a sposarsi a diciotto, testimone di giustizia, oggi deputata Cinque Stelle e componente la Commissione parlamentare, vuol dire prima di tutto lotta alla criminalità organizzata. “Comee come mamma mi rivolgo alle donne per dire che se hanno mariti, figli, fratelli mafiosi, devono avere il coraggio di denunciarli. Non penso che una madre voglia vedere il proprio figlio o in galera o ucciso, perché così che si finisce se si imbocca la viaa ...

