La nascita del governo Conte | vista dagli utenti di Twitter 

Sossio e Ursula genitori : il regalo di Simona Ventura per la nascita della figlia : La conduttrice è stata testimone della crisi affrontata dalla coppia durante la prima edizione di Temptation Island Vip

Sopravvissuti al crollo del Ponte Morandi sposi a Napoli : "Sotto le macerie per 4 ore - poi la rinascita" : Il sogno d’amore coronato dopo essere Sopravvissuti alla tragedia ed aver superato la grande paura. Eugeniu Babin e Nataliya Yelina si sono sposati sabato 12 ottobre a Napoli, mentre poco più di un anno fa si trovavano a Genova e attraversavano il Ponte Morandi in direzione Francia. Era il 14 agosto quando la loro auto venne risucchiata, cadendo dal viadotto per ottanta metri e lasciandoli prigionieri delle macerie per quattro ...

Dybala Juventus - la rinascita della Joya : cambia il futuro del numero 10 : Dybala Juventus – Un nuovo Paulo Dybala per una nuova Juventus. La cura Sarri comincia a dare i primi frutti. Adesso cambia tutto. Con l’argentino che dopo un’estate di calciomercato turbolenta nella quale sembrava inevitabile l’addio, ha iniziato a lanciare segnali importanti che fanno ben sperare in casa bianconera. Dybala Juventus, rinnovo in vista Nel prossimo futuro c’è un ruolo di primo piano per la ...

Inizia Fortnite Capitolo 2 : tutte le novità ufficiali per la rinascita del Battle Royale : Si chiama Fortnite Capitolo 2 il nuovo corso del giocatissimo Battle Royale di casa Epic Games. Un nuovo corso che è Iniziato con un evento tanto inatteso quanto splendidamente orchestrato, un enorme Buco Nero capace di risucchiare tutto quello che incontra. Sì perché, per segnare un profondo taglio con il suo illustre passato, la casa di sviluppo americana ha deciso di cancellare con un deciso colpo di spugna ogni riferimento sui social e ...

Fiocco Azzurro per Giusy Buscemi - l’Attrice Annuncia la nascita del Secondo figlio! : Giusy Buscemi è diventata mamma per la seconda volta, pochi giorni fa infatti è nato un bel maschietto. L’attrice, sposata con il regista Jan Michelini, per Annunciare il lieto evento ha pubblicato una tenera foto sui social. Ecco tutti i dettagli. Fiocco Azzurro in casa dell’attrice Giusy Buscemi. L’ex Miss Italia, sui social, ha Annunciato la Nascita e il successivo Battesimo del suo Secondo figlio. La bella 26enne infatti ...

Massimo D'Alema "consulente" di Giuseppe Conte : lo scoop de Il Foglio sulla nascita del governo Pd-M5s : Un'indiscrezione esplosiva sul governo giallorosso. Al centro Giuseppe Conte e il suo "consulente", ovvero Massimo D'Alema. Un succoso retroscena della fondamenta assai solide rilanciato da Il Foglio, che indaga sul legame che unisce il premier all'ex segretario del Pds. Un legame che sarebbe sorto

KING CRIMSON/ 50 anni fa la nascita del prog rock : Con il loro primo disco i KING CRIMSON senza saperlo avrebbero inventato un intero genere musicale, il rock progressive ecco di cosa si tratta

2019 - l’anno della rinascita : il tennis maschile italiano non è solo Berrettini e Fognini : Gli ottimi risultati che i nostri tennisti stanno continuando a ottenere in tutte le parti del mondo e su tutte le superfici confermano che il 2019 è ufficialmente l’anno della rinascita del tennis maschile italiano. Su tutti, ovviamente, ci sono i risultati di Matteo Berrettini e di Fabio Fognini, il primo si è spinto fino alla semifinale degli US Open, traguardo che un italiano non raggiungeva da 42 anni, il secondo ha vinto il Masters 1000 a ...

Nobel per la fisica 2019 - il premio va agli studi sulla nascita del cosmo : (foto: Getty Images) Puntuale come sempre ecco l’annuncio dell’Accademia reale svedese delle scienze, e il premio Nobel per la fisica del 2019 va a James Peebles, e a Michel Mayor e Didler Queloz, per “le scoperte teoretiche in fisica cosmologica”. BREAKING NEWS: The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel ...

L’uomo del giorno - Ottavio Bianchi : bresciano di nascita ma napoletano d’adozione : Si può essere ‘figli’ sia del Nord che del Sud calcisticamente parlando? Ovvio, questo sport ne è pieno. Tra questi inseriamo anche Ottavio Bianchi, protagonista della rubrica odierna di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’. Bianchi, che compie oggi 76 anni, è infatti nato a Brescia, ma può essere tranquillamente definito un napoletano d’adozione. Le sue maggiori soddisfazioni in carriera, sia da allenatore che ...

Bonus nascita e congedo di paternità prolungato : le promesse del ministro : Il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha annunciato alcune misure che potrebbero entrare nella...

Valentino Rossi si separa dal capotecnico della rinascita in Yamaha. “Il futuro dopo il 2020? Dipende da risultati dell’anno prossimo” : Silvano Galbusera non sarà più il capotecnico di Valentino Rossi. I due facevano coppia fissa dal 2014, nel secondo anno del Dottore dopo la separazione dalla Ducati. Galbusera, in sostanza, è l’uomo della seconda giovinezza del pilota, se si considera che con lui è tornato a sfiorare la vittoria del Mondiale nel 2015. I due si separeranno a fine stagione, una mossa condivisa con la Yamaha. Il nuovo capotecnico di Rossi, sarà David Munoz: ...

Accadde oggi - 3 ottobre 1909 : la nascita del Bologna calcio : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata molto importante per gli appassionati di calcio ed in particolar modo per i tifosi del Bologna, il club compie 110 anni. Il periodo più glorioso del club è quello che va dal 1932 al 1940 in cui la squadra vinse 4 scudetti e due Coppe dell’Europa centrale. Il 3 ottobre del 1909, nacque il Bologna Football Club, patrocinato da Carlo Sandoni, ...

Parma - Gagliolo convocato dalla Svezia : l’incredibile storia del difensore - l’idea del ritiro e la rinascita : Sarà stata una sorpresa anche per il diretto interessato. Riccardo Gagliolo ha appreso oggi di essere stato convocato dalla nazionale svedese. Il difensore del Parma ha origini scandinave da parte della madre e dal 2015 possiede anche il passaporto svedese. Cosa che non è sfuggita al selezionatore Jan Andersson, che lo ha chiamato per le gare contro Malta e Spagna, valevoli per le qualificazioni ad Euro 2020. difensore centrale mancino, ...