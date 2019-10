La morte di Paolo Bonaiuti e l' indagine su Michele Emiliano

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) DALL'ITALIA Mattarella ha chiesto a Trump di collaborare con l’Ue sui dazi. Il presidente della Repubblica in visita negli Stati Uniti ha detto che bisogna individuare un “metodo di confronto collaborativo” per evitare “uno scambio di provvedimenti ritorsivi” tra Stati Uniti e Ue. Trump ha annunci

La7tv : I depistaggi che hanno coperto la strage di Via d'Amelio e la morte di Paolo Borsellino. Questa sera alle 21:15 la… - mimmomaiello : RT @claudiovelardi: Sono dispiaciuto per la morte di Paolo #Bonaiuti. Un uomo mite e ironico, una persona perbene. - GrandeArabo : #Atlantide anche il magistrato e morte, luglio 92 per non stare male ?? Giovanni Falcone e Paolo Borsellino -