La mente dietro Remothered | Tormented Fathers

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Oggi Soedesco ha rilasciato un’intervista a Chris Darril, Game Designer, regista e artista di: Tor. L’intervista ci darà una visione generale sulla storia del videogioco tanto acclamato dalla critica e rivelerà cosa lo ha ispirato per la creazione di: Tor. L’edizione fisica del survival horror puro e realistico sarà disponibile negli store dal 31 ottobre 2019 per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e Xbox One. Essendo un appassionato d’arte con una particolare predilezione per il cinema e i videogiochi, per: TorChris prende spunto da una moltitudine di pellicole e di giochi. Film come Psyco di Alfred Hitchcock e Shining di Stanley Kubrick l’hanno profondaispirato. Inoltre, anche videogiochi come Silent Hill di Keiichiro Toyama lo hanno ...

