Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Nelle prime due ore il Consiglio dei ministri fila via liscio. Laborioso. Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri spiegano i dettagli, rispondono alle domande. Dai ministri di spesa arrivano le osservazioni più corpose, le domande di chiarimenti, le richieste sui margini di allargamento. Intervengono in batteria Istruzione, Difesa, Sanità, Interno, Infrastrutture. Il tandem premier – ministro dell’Economia che tiene in mano le redini dellarisponde con pazienza, dissipa i dubbi, rassicura, dice qualche no. Definiti i perimetri di spesa entro cui muoversi,e Documento programmatico di bilancio passano senza troppe difficoltà. Si decide per la formula “salvo intese” non per nodi irresolubili, ma perché la carne al fuoco è tanta, e il Tesoro con i diversi ministeri devono limare i dettagli delle varie misure.Il caos ...

LelloForlini : La manovra lascia strascichi. Sul contante è lite Italia Viva/Pd in Cdm, poi M5S rievoca la 'manina' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: La manovra lascia strascichi. Sul contante è lite Italia Viva/Pd in Cdm, poi M5S rievoca la 'manina' - HuffPostItalia : La manovra lascia strascichi. Sul contante è lite Italia Viva/Pd in Cdm, poi M5S rievoca la 'manina' -