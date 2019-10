La manovra del governo è il nulla con gli slogan intorno

manovra - arriva la lotteria dello scontrino per chi utilizza le carte di credito : previsti premi elevati : La lotta all'evasione prevista dal governo Pd e Cinque Stelle sembra serrata, tanto da inserire all'interno della Manovra economica diversi incentivi all'uso della carta di credito. E così approda anche la lotteria degli scontrini per chi paga con bancomat e altri tipi di carta che esulano dal conta

In manovra anche il «bonus facciate» : detrazione del 90% per chi rifà gli esterni : La nuova detrazione che verrà inserita nella manovra 2020 prevede un credito fiscale del 90% per chi rifà nel 2020 la facciata di casa o del condominio, in centro storico o periferia, nelle grandi città o nei piccoli comuni

manovra - in previsione l'aumento dell'aliquota della cedolare secca : passerà dal 10 al 12 - 5 per cento : Il governo mette le mani nei portafogli degli italiani e anche in quelli degli studenti universitari. All'interno della Manovra Pd e Cinque Stelle si sarebbero trovati d'accordo sull'aumentare l'aliquota (dal 10 al 12,5 per cento) della cedolare secca (la tassa pagata da chi decide di affittare il p

manovra - taglio del cuneo ai lavoratori. Casa - cedolare secca al 12 - 5% : I conti iniziano a quadrare e un accordo politico, seppure ancora precario, per il momento c'è. I tre miliardi di euro che mancavano al governo per chiudere la Manovra da trenta miliardi...

La manovra 2020 contro i furbetti del contante (che in Italia sono tantissimi) : Il Consiglio dei ministri nella notte ha dato il via libera “salvo intese” alla legge di Bilancio per il 2020 e al decreto fiscale collegato alla manovra. L’aumento dell’Iva di cui tanto si parlava è stato neutralizzato, le tasse che gravano sui lavoratori verranno tagliate di 3 miliardi di euro nel 2020, mentre viene dato ampio spazio ad alcune voci di spesa sociale come l’ape social, opzione donna e altri sostegni economici alle famiglie ...

DiMartedì - Pietro Senaldi sulla manovra : "A rimetterci sarà il 20-25 per cento della popolazione che lavora" : A ridosso dell'approvazione della manovra economica, Pietro Senaldi svela i punti pericolosi che hanno ottenuto il lasciapassare del governo: "La differenza è che l'Olanda è uno Stato sociale, l'Italia è uno Stato assistenziale" riferisce in diretta a DiMartedì. "Da noi il 20-25 per cento (siamo ott

manovra - l'indignazione del Segretario generale dello Spi-Cgil Pedretti : "Pensioni aumentate di 50 centesimi" : Il governo sta lavorando alla rivalutazione delle pensioni, ma quello che arriva sul banco giallo-rosso sembra più una beffa. Si parla di 50 centesimi lordi in più al mese, che netti diventeranno 40 per arrivare all'anno alla modica cifra di 6 euro. Una misura rivolta a 2,5 milioni di pensionati che

Dai pagamenti alla web tax - le misure digitali della manovra economica : (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Il Consiglio dei ministri, riunitosi a Palazzo Chigi nella notte, ha approvato il disegno della legge di bilancio 2020 e il decreto legge fiscale collegato. Ora la parola passa alla Commissione europea, che dovrà valutare la sostenibilità e la congruità delle proposte di intervento indicate nel Documento programmatico di bilancio. Tra le misure principali ci sono quelle relative alla riduzione dei costi e delle ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - manovra 2020 : arriva l'ok del Cdm - 16 ottobre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Manovra 2020, arriva l'ok del consiglio dei ministri alla legge di bilancio: i dettagli, 16 ottobre 2019,

manovra - sms del premier Conte al ministro Gualtieri : “Sull’evasione serve una rivoluzione - i cittadini in giro mi chiedono una svolta” : “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…”. E’ questo il Contenuto dell’sms, rivelato ieri notte dal Corriere.it, che il premier Giuseppe Conte ha inviato al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per chiedere che si insistesse nel cercare i fondi necessari per chiudere in tempo la Manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati fuori all’ultimo ...

Giuseppe Conte - l'sms riservato al ministro Gualtieri nelle ore della manovra : "Altrimenti vado da solo" : Sulla manovra Giuseppe Conte si gioca la poltrona, e non è un modo di dire. Per questo il premier, viste le tensioni altissime nella sua maggioranza con Pd, M5s e Italia Viva divisi praticamente su tutte le misure-chiave del Decreto fiscale, ha mandato un sms al ministro dell'Economia Roberto Gualti

Cosa c'è nella bozza della manovra varata a tarda notte dal governo : Quasi cinque ore di riunione non bastano a sciogliere i nodi ancora aperti e ricomporre le divisioni interne alla maggioranza di governo sulle misure anti evasione, fortemente volute dal premier Giuseppe Conte, che incassa la sponda del titolare dell'Economia, Roberto Gualtieri (e dei dem). Ma i fronti aperti da renziani e pentastellati sul tetto al contante (norma su cui si starebbe ragionando per raggiungere una intesa, riferiscono fonti ...

manovra - consiglio dei ministri approva all’alba “salvo intese” : carcere a evasori - taglio delle tasse sul lavoro e via il superticket : Un lungo e “impegnativo” consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L’accelerazione arriva a sorpresa, a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue. Poi il Cdm dura quasi sei ore. Si discute norma su norma. Passa il superbonus per chi paga con carta di credito, fortemente voluto ...