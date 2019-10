La Lazio è stata punita con la chiusura parziale dello Stadio Olimpico in Europa League

Handanovic - disavventura a lieto fine : ritrovata la macchina che gli era stata rubata durante Inter-Lazio : A due giorni dal furto della sua auto, Samir Handanovic può tirare un sospiro di sollievo: la macchina, che gli era stata rubata durante Inter Lazio, è stata ritrovata vicino San Siro Mentre era intento a difendere la porta dell’Inter dagli assalti della Lazio, in quella che, anche grazie alle sue parate, è stata la 5ª vittoria consecutiva dei nerazzurri, Samir Handanovic è stato vittima di un furto. All’esterno di San Siro ...

Perseguitava ex compagna dopo fine reLazione : arrestata stalker : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno arrestato una 39enne romana, per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Dal mese di gennaio scorso, la donna non ha accettato la fine della relazione sentimentale avuta con una 44enne, anch’essa romana. In questi mesi la 39enne ha continuato ad avere comportamenti oppressivi e vessatori nei confronti della sua ex. La scorsa notte si e’ consumato ...

Cagliari - le riveLazioni di Nainggolan : “un duro colpo lasciare Roma - è stata una scelta di chi ora non c’è più” : Il neo centrocampista del Cagliari ha ripercorso la propria carriera, soffermandosi sul momento dell’addio alla Roma per passare all’Inter Il suo presente si chiama Cagliari, ma Radja Nainggolan non dimentica il proprio passato. Il centrocampista belga ha ripercorso la propria carriera ai microfoni di Sky Sport, tornando con la mente al momento dell’addio alla Roma. LaPresse/Alessandro Tocco Una scelta difficile da ...