La guerra commerciale Usa-Cina potrebbe durare all’infinito

Dazi Usa - Trump annuncia una tregua nella guerra commerciale con la Cina : nessuna nuova sanzione dal 15 ottobre. Le Borse volano : Da una parte il fronte europeo, con i Dazi degli Usa pronti a scattare il 18 ottobre anche su una parte del made in Italy, dal parmigiano agli amari. Dall’altra l’annuncio di una prima “pace” che metterebbe fine alla guerra commerciale con la Cina. A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in persona che parla di “fase uno“: non ancora lo storico patto per risolvere tutte le annose questioni ...

Borse - sui listini tiene banco il tema della guerra commerciale : La Borsa di Tokyo recupera sul finale di seduta, con gli investitori che attendono segnali incoraggianti dalle trattative sul commercio internazionale previste questa settimana tra le delegazioni di Stati Uniti e Cina

E’ guerra commerciale tra Europa e Usa : “Tu mi tassi il Parmigiano? E io ti tasso blue jeans e noccioline” : “L’Ue deplora la decisione degli Usa di imporre dazi ulteriori sulle esportazioni europee, ciò andrà a nuocere le imprese americane e complicherà i negoziati“. E’ quanto dichiarato da un portavoce della Commissione europea in merito al via libera della Wto ai dazi come risposta agli aiuti pubblici illegali ad Airbus. Dunque, “l’Ue ha il diritto di imporre contromisure agli Usa. La lista preliminare dei ...

Giù la Borsa - su lo spread : la guerra commerciale di Trump fa male all'Italia : L'Italia rischia di pagare un conto di oltre un miliardo per il via libera dell'organizzazione mondiale del commercio...

La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti si sposta in Borsa : Donald Trump (foto: Drew Angerer/Getty Images) Si fa sempre più intenso lo scontro economico tra Stati Uniti e Cina. Non sono più soltanto i dazi sulle importazioni a tenere banco, ma adesso ci si mette anche la finanza. Secondo quanto riportato da Reuters, il presidente americano Donald Trump, starebbe infatti considerando la possibilità di imporre d’ufficio un delisting, ovvero una revoca delle negoziazioni, alle principali società del Dragone ...

Richard Yu - CEO di Huawei - ritiene che la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti finirà in tempi brevi : Richard Yu, CEO di Huawei, crede che la guerra commerciale tra USA e Cina finirà a breve, rendendo possibile l'arrivo dei servizi Google sulla serie Mate 30. L'articolo Richard Yu, CEO di Huawei, ritiene che la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti finirà in tempi brevi proviene da TuttoAndroid.

Dazi - Moody’s : “Negli Usa già persi 300mila posti di lavoro a causa della guerra commerciale con la Cina” : Altro che toccasana per l’economia statunitense. Secondo Moody’s Analytics, la guerra dei Dazi con la Cina ha già causato la perdita di 300mila posti di lavoro negli Usa. E secondo Mark Zandi, chief economist della società, l’escalation del conflitto commerciale tra Washington e Pechino comporterà un’emorragia di 450mila posti entro la fine dell’anno e 900mila entro la fine del 2020, se non ci saranno cambiamenti. Donald ...

La guerra commerciale affossa lo yuan - ai minimi da 11 anni. Corsa all’oro - Borse in calo : La valuta cinese ai minimi da inizio 2008. Listini asiatici in ribasso. Corsa alle obbligazioni e all’oro

