La chat dell' orrore | ragazzini si scambiavano video pedopornografici | violenti e a sfondo

Scoperta la chat dell'orrore "The Shoah Party" con video pedopornografici. Coinvolti anche minori : Scambiavano video a luci rosse, immagini pedopornografiche, scritte inneggianti a Adolf Hitler, Benito Mussolini, all’Isis e postavano frasi choc contro migranti ed ebrei. A scatenarsi per mesi su WhatsApp è stato un gruppo di ragazzini italiani, che avevano creato una chat dell’orrore chiamata “The Shoah party”, che da Rivoli, alle porte di Torino (gestita da due 15enni), avrebbero diffuso in tutta Italia foto di ...

Microsoft annuncia un nuovo sistema per il filtraggio della chat su Xbox One : Microsoft annuncia l’arrivo di nuove opzioni per filtrare i messaggi testuali e in futuro vocali nelle chat Xbox One pubbliche e private, attraverso l’introduzione di un sistema che si prefissa l’obiettivo di combattere il bullismo online. Nuovi filtri per la chat su Xbox One Il nuovo sistema prevede 4 tipologie di filtri che potranno essere selezionati da ciascun giocatore a seconda delle proprie esigenze, e ...

Riceve messaggi molesti sulla chat dell'aereo. La compagnia Virgin Atlantic si scusa : “55C, sei una ragazza molto carina”. “Benvenuta all’inferno”. Sono i messaggi che si è vista recapitare sulla chat dell’aereo Jessica Van Meir, una ragazza 24enne americana che sabato scorso, 5 ottobre, si trovava su un volo della Virgin Atlantic, partito da Londra e diretto a Washington. Una sosta in bagno e una volta tornata Jessica ha notato sulla sua chat una serie di messaggi provenienti da un ...

Russiagate : dalle chat di Savoini e gli altri indagati la conferma della "mazzetta"? : dalle pagine de Il Fatto Quotidiano emergono nuovi dettagli in merito all’inchiesta sul cosiddetto Russiagate e la presunta tangente che i petrolieri russi avrebbero dovuto versare nelle casse della Lega. La Procura di Milano, infatti, avrebbe decifrato le chat degli indagati (tra cui Gianluca Savoini) dalle quali sarebbe emerso un “pizzino digitale”, ovvero uno screenshot che confermerebbe l’accordo che stava dietro anche al vertice del ...

Tiziano Ferro chatta con Tommaso Paradiso e con Marco Mengoni - lo aggiungiamo all’elenco delle cose di cui non ce ne frega niente : Tiziano Ferro chatta con Tommaso Paradiso e con Marco Mengoni: aggiungiamolo all'elenco delle cose di cui non ce ne frega un cavolo. Carina l'idea di condividere brani di artisti emergenti tra le storie di Instagram, ma basta che avvenga con moderazione; un po' meno carina quella di screenshottare le chat con illustri colleghi del mondo della musica che perlopiù gli rispondono con qualche risata di rito. Dalla condivisione delle chat whatsapp ...

Franceschini - il messaggio nella chat dei deputati Pd prima della scissione di Renzi : "Ricordatevelo bene" : "Dario Franceschini mi ha scritto: ora non ti considererà più nessuno. Mi piace da impazzire quando mi danno per morto". Matteo Renzi, nell'intervista a Repubblica in cui annuncia la scissione dal Pd, si toglie qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei capi-corrente che in questi anni al vert

Nella chat delle prigioniere Isis : A un certo punto lo Stato islamico ha cominciato a perdere sempre più territorio e a rimpicciolirsi, pur continuando a combattere e a tentare sortite molto pericolose. Questo processo è durato un paio di anni e quando si è concluso il gruppo terrorista era asserragliato in poche centinaia di metri q

Si conoscono su di una chat - lei dice di essere una modella - alta e snella e riesce a farsi dare 25 mia euro - ma al primo appuntamento lui scopre che invece è bassa e con qualche chilo di troppo : Un uomo un sergente dell’esercito era riuscito tramite chat a conoscere una donna bellissima. Tra i due era nato un rapporto bellissimo anche se a distanza. Lui molto spesso le invia soldi e regali, lei le sue foto. Lei diceva di essere una modella e le foto dimostravano tutta la sua bellezza alta, bionda, snella e un fisico perfetto. Alla fine i due decidono di vedersi e lui si ritrova di fronte all’amara realtà lei è alta massimo un ...

Temptation Island - Ciro Petrone chattava con altre donne : la rivelazione della fidanzata : La coppia formata da Ciro Petrone e Federica Caputo sarebbe a Temptation Island vip perché la ragazza avrebbe scoperto che l'attore chattava con altre persone.\\ In questi giorni, il profilo Instagram ufficiale di Temptation Island ha iniziato a condividere i video di presentazione delle sei coppie che prenderanno parte alla versione VIP del fatual show di Canale5. La messa in onda del programma è prevista per la seconda metà di ...

Uomini e Donne - il caso della chat tra Francesco Chiofalo e la nuova tronista Giulia Quattrociocche : Per Francesco Chiofalo le polemiche non hanno fine. L'ex protagonista di Temptation Island tornato a far parlare per le sue parole contro Er Faina (lo ha chiamato "pagliaccio", ndr) che a breve affronterà il viaggio nei sentimenti con la sua fidanzata Sharon Macri è di nuovo al centro di un caso scoppiato proprio nelle ultime ore, subito dopo l'annuncio della nuova tronista di Uomini e Donne Giulia Quattrociocche.Cosa hanno in comune i due? ...

"Foto dell'americano arrestato per l'omicidio di Cerciello destinata a una chat interna" - il carabiniere accusato chiede di essere interrogato : Ha chiesto di essere interrogato al più presto dai magistrati il carabiniere che ha indagato per rivelazione del segreto d’ufficio, perché ritenuto l’autore della foto che immortalò il californiano Chistian Gabriel Natale Hjorth, uno dei due americani arrestati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, bendato e con i polsi legati dietro la schiena mentre era in caserma. Il ragazzo era stato ...