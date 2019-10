Kate Middleton | missione Pakistan | ogni outfit è un capolavoro

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Day 2: paillettes e piedi in vistaDay 2: i colori della bandieraDay 1: la kurta ricamataL'arrivo: l'omaggio a Lady D William esono arrivati insu un aereo della RAF il 14 ottobre, a tarda sera. Sono atterrati nella base aerea di Nur Khan vicino alla capitale Islamabad e, fino a venerdì 18, sono impegnati in un tour del Paese su richiesta del Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth. La visita si estende per oltre 1000 km e comprende la ricca cultura del, le sue diverse comunità e i suoi paesaggi. Chi presumeva cheavesse intenzione di far parlare di sé non solo per il suo impegno ma anche per i suoi, non ha dovuto attendere molto: la duchessa è sbarcata dall’aereo scendendo la scaletta in perfetto equilibrio su un paio di tacchi killer. E sfoggiando, via via, vestiti che raccontano tante storie. Tutte da scoprire leggendo le tappe e ...

