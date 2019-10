Kate Middleton in Pakistan : gilet di cuoio - stivaloni e capello della tradizione : Kate Middleton e William proseguono il loro viaggio in Pakistan e si recano ai piedi della catena himalayana, tra le montagne dell’Hindu Kush. Ancora una volta i Duchi di Cambridge seguono le orme di Lady Diana che visitò quei luoghi 28 anni fa, nel 1991, in un tour memorabile. In particolare, Kate prende ispirazione dalla suocera scomparsa e indossa lo stesso cappello Pakistano, il Chitrali, che la Principessa del Galles portò in ...

Kate Middleton - missione Pakistan : ogni outfit è un capolavoro : Day 2: paillettes e piedi in vistaDay 2: i colori della bandieraDay 1: la kurta ricamataL'arrivo: l'omaggio a Lady D William e Kate sono arrivati in Pakistan su un aereo della RAF il 14 ottobre, a tarda sera. Sono atterrati nella base aerea di Nur Khan vicino alla capitale Islamabad e, fino a venerdì 18, sono impegnati in un tour del Paese su richiesta del Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth. La visita si estende per oltre 1000 km e ...

Kate Middleton in Pakistan : mostra i piedi e il cambio di look lascia senza fiato : Kate Middleton e William hanno un’agenda molto fitta in Pakistan. Dopo la visita alla scuola di Islamabad, hanno incontrato il Primo Ministro Imran Khan a pranzo. L’occasione richiede un cambio di look. Così abbandonato il completo blu, la Duchessa di Cambridge sfoggia un outfit verde brillante. Dopo l’abito celeste, indossato al suo arrivo, Kate si affida ancora una volta a Catherine Walker, una delle sue stiliste ...

Meghan Markle ha provato a diventare bionda come Kate Middleton : Gli hair look di Kate MiddletonMeghan MarkleMeghan MarkleMeghan MarkleGli hair look di Kate MiddletonGli hair look di Kate MiddletonGli hair look di Kate MiddletonGli hair look di Kate MiddletonGli hair look di Kate MiddletonGli hair look di Kate MiddletonGli hair look di Kate MiddletonGli hair look di Kate MiddletonGli hair look di Kate MiddletonGli hair look di Kate MiddletonGli hair look di Kate MiddletonGli hair look di Kate MiddletonGli ...

Kate Middleton blindata in Pakistan : look da favola e omaggio a Diana : Kate Middleton e William sono arrivati in Pakistan per una visita di Stato che si è preannunciata fin da subito blindatissima. La scorta a protezione dei Duchi di Cambridge è massiccia e il tour è stato definito come il più complesso e sfidante della loro carriera. Oltre 1000 poliziotti Pakistani sono schierati in loro difesa. Nonostante ciò, la coppia, senza i figli, è scesa dall’aereo della RAF che li ha portati a Islamabad, sorridente e ...

Pakistan - l'omaggio di Kate Middleton a ?Lady D : Il Principe William e Kate Middleton sono atterrati, nelle scorse ore, alla base dell'aeronautica di Nur Khan, per iniziare il tour reale di cinque giorni in Pakistan. A rubare la scena è stata però Kate Middleton che, elegante e sofisticata, ha incantanto tutti con il suo abito celeste ispirato al tipico shalwar kameez. Il vestito, realizzato per la duchessa dalla stilista inglese Catherine Walker, è un tradizionale ensemble di tunica lunga e ...

Kate Middleton in terapia con il fratello James. Il gesto che sfida le regole : Kate Middleton, negli anni, si è fatta amare dai sudditi ( e non solo) per i sani principi che ha dimostrato di avere. Una donna dolce e una mamma amorevole che, a molti, ricorda Lady Diana. L’ultimo gesto compiuto per amore della sua famiglia è un esempio lampante di come Kate tenga ai suoi cari e di quanto sia disposta a fare per loro. Ad avere bisogno del suo aiuto e del suo supporto il fratello più piccolo James Middleton. A differenza di ...

Kate Middleton licenzia l’assistente : fatale la divisione con Meghan Markle : Kate Middleton ha licenziato una delle sue assistenti personali, Sophie Agnew, subito dopo il suo rientro dal viaggio di nozze. Stando a quanto riporta il Daily Mail, il licenziamento è dovuto alla separazione tra Kate e William e Harry e Meghan Markle per quanto riguarda le attività benefiche. La settimana scorsa la Royal Foundation, l’associazione che è rimasta incarico solo ai Duchi di Cambridge, ha rimosso dal sito i Duchi del Sussex e ...

Kate Middleton e la terapia di coppia insieme al fratello James : È sulla bocca di tutti il lungo percorso di James Middleton contro la depressione. Ora il fratello di Kate Middleton ha voltato pagina e ha dimenticato i momenti bui. Nel 2020 è previsto il matrimonio con Alizee Thevenet e pare che tutto sia tornato alla normalità. Di recente il Daily Mail ha rivelato una particolare sulla vicenda, affermando che la stessa duchessa di Cambridge ha partecipato a diverse sedute dallo psicologo per aiutare il ...

(Anche) Kate Middleton è andata in terapia per aiutare il fratello James : Andrà a nozze nel 2020, l’analista finanziaria francese Alizee Thevenet ha detto sì: per James Middleton, «fratellino» di Kate Middleton, questo è un momento felice. Ma non è stato sempre così. Il 32enne ha lottato a lungo contro depressione e crisi di ansia. James ne ha parlato per la prima volta a inizio 2019, in un editoriale pubblicato sul Daily Mail, raccontando i momenti più bui, le cure, il percorso di risalita. E adesso ha aggiunto ...

Kate Middleton - il fratello James rivela : «Ecco chi mi ha fatto uscire dalla depressione...» : Kate Middleton, il fratello James rivela: «Ecco come sono uscito dalla depressione...». Il fratello della duchessa di Cambridge ha postato una foto per rigraziare l'amica...

Kate Middleton parte per il Pakistan : perché George e Charlotte restano a casa : Kate Middleton e il Principe William arriveranno in Pakistan lunedì 14 ottobre. Per la coppia dei Duchi di Cambridge è in programma un ampio numero di impegni per tutti i 4 giorni successivi (rientreranno in UK il 18). Da Kensington Palace sono arrivate conferme in merito alla complessità del tour. Non si tratta di un viaggio come tutti gli altri, dal momento che la regione sta attraversando un periodo di forti tensioni. L’obiettivo della ...

Kate Middleton - il fratello James rivela : «Come sono uscito dalla depressione...» : Kate Middleton, il fratello James rivela: «Ecco come sono uscito dalla depressione...». Il fratello della duchessa di Cambridge ha postato una foto per rigraziare l'amica...

Kate Middleton - il fratello su Instagram svela come ha superato la crisi : Fresco di annuncio di fidanzamento ufficiale con Alizee Thevenet, 30 anni, il fratello di Kate Middleton sta vivendo un momento oggettivamente molto felice. La vita di James Middleton non è però sempre stata così serena. In occasione del World Mental Health Day – che ha visto in prima linea anche il Principe Harry con un video girato in compagnia del cantante Ed Sheeran – il fratello di Kate e Pippa Middleton ha infatti rivelato di ...