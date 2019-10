Juventus | senti Ciccio Graziani | “Inter o Napoli? Campionato già finito”

De Ligt : 'All'Ajax sentivo un senso di invincibilità - alla Juventus di meno' : Uno degli acquisti più onerosi degli ultimi anni per la Serie A è stato sicuramente quello di Matthijs De Ligt, arrivato alla Juventus in estate per circa 75 milioni di euro, con un ingaggio pesante da 7,5 milioni di euro a stagione più bonus per il difensore olandese. Un giocatore da tutti considerato potenzialmente uno dei più forti a livello europeo nel suo ruolo, ma che in questo inizio di stagione sta incontrando non poche difficoltà di ...

Inter - senti Antonio Conte : “noi dietro a Juventus e Napoli - ma credere nello scudetto non costa nulla” : Antonio Conte fa chiarezza sugli obiettivi dell’Inter: il gap con Juventus e Napoli è chiaro, ma guai a non credere nelle possibilità di vincere lo scudetto Dal palco del Festival dello Sport di Trento, Antonio Conte parla delle possibilità di vedere l’Inter nuovamente campione d’Italia. Il tecnico nerazzurro sottolinea il gap con Juventus e Napoli, due squadre più avanti nei rispettivi progetti, ma invita ...

Napoli - senti Ballardini : “Ancelotti il migliore - ma la Juventus è di un altro livello” : Napoli, senti Ballardini: “Ancelotti il migliore, ma la Juventus è di un altro livello” Davide Ballardi, ex allenatore del Genoa, ha parlato del cammino del Napoli in questo campionato ai microfoni di Radio Goal. Queste le sue dichiarazioni. “Ancelotti penso sia l’allenatore italiano più bravo, il Napoli è una squadra che può competere per vincere il campionato, non credo che la rosa del Napoli sia sullo stesso livello di Inter ...

Juventus - senti Buffon : “Sarri insegna novità dopo 10 anni. Inter? Con Conte è la rivale n°1” : Gianluigi Buffon fa il punto sulla sua ‘seconda’ avventura in bianconero fra le novità di ruolo e le tattiche di Sarri, con l’Inter come rivale numero uno Nella giornata odierna Gigi Buffon ha ricevuto un importante incarico. Veterano di centinaia di partite, tanto nei club quanto in Nazionale, sempre pronto a metterci la faccia e prendersi le proprie responsabilità, il portiere italiano questa volta scenderà in campo in ...

Juventus - senti Higuain : “ritorno al River Plate? Non chiudo la porta - ma ho due anni di contratto” : Gonzalo Higuain apre la porta ad un possibile ritorno al River Plate: il centravanti argentino ringrazia i tifosi sudamericani per l’affetto mostrato, ma pensa al presente in bianconero Se la Nazionale è un capitolo ormai chiuso della sua carriera, nonostate i “momenti intesi, belli e brutti” vissuti con la maglia Albiceleste, Gonzalo Higuain ha aperto ad un possibile ritorno nel campionato argentino. Intervistato da Fox ...

Juventus - senti che retroscena : “Sì - volevamo De Ligt - ma…” : DE Ligt Juventus- Un clamoroso retroscena riportato dal CEO del club Oscar Grau, durante la recente conferenza stampa. Il dirigente blaugrana ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa sfumata per Neymar, ma riportando particolari novità anche sul mancato affondo per De Ligt. Oscar Grau ha così ammesso: “Eravamo contenti della possibilità di prenderlo, però sempre a condizioni […] L'articolo Juventus, senti che retroscena: “Sì, ...

Fiorentina-Juventus - CdS – Juve mai arrivata a Firenze - non è la Juve di nessuno. CR7 ed Higuain assenti : Fiorentina-Juventus – Il Corriere della Sera ci va giù pesante con la Juventus, “non è la Juve di nessuno”. Il quotidiano richiama l’ “assenza” di Ronaldo ed Higuain Fiorentina-Juventus – Juve a Firenze non pervenuta secondo il quotidiano. “L’Inter è in testa, lunedì vedremo il Torino, ma non sono queste le vere notizie. Non è ancora una buona Inter, Lukaku si è visto poco, l’Udinese ha ...

Infortunati Juventus - 4 assenti contro la Fiorentina : riecco Ramsey : Infortunati Juventus- Maurizio Sarri si prepara all’esordio stagionale sulla panchina della Juventus e lo farà dal complicatissimo match del Franchi contro la Fiorentina. Polmonite messa alle spalle e voglia di massima concentrazione in vista del match di sabato pomeriggio contro i viola. Il tecnico bianconero si affiderà al solito 4-3-3 e potrà contare sul ritorno […] More

Fiorentina-Juventus - numeri e insidie di una partita sentitissima : Ribery bestia nera per i bianconeri : Dopo la sosta per le nazionali si riparte con i campionati. La terza giornata di Serie A si aprirà con il big match tra Fiorentina e Juventus, sabato alle ore 15. Sarà il primo match della nuova stagione giocato alle 15, un fattore da non sottovalutare. Le squadre hanno dimostrato ancora una condizione non ottimale e il caldo (previsti oltre 30°) potrebbe farsi sentire e condizionare la gara. Atteso il cooling break a metà primo tempo e a ...

Juventus-Napoli - Insigne suona la carica : “gara sentita ma non decisiva. Sarri? Vorrei vederlo in campo” : L’attaccante del Napoli ha parlato in vista del big match di domani contro la Juventus, ammettendo di voler vincere segnando un gol Il big match tra Juventus e Napoli si avvicina, domani sera l’Allianz Stadium si vestirà a festa per ospitare quella che potrebbe essere la sfida scudetto. Jennifer Lorenzini/LaPresse Lorenzo Insigne è carico e determinato a far bene, come sottolineato ai microfoni di Sky Sport: “contro la ...