Joker | la malattia che fa “ridere” Arthur c’entra con la sindrome pseudobulbare Il

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Quando una madre lo sgrida perché con le sue smorfie sta importunando il figlio, quando scopre una oscura e terribile verità sul suo passato, quando lo licenziano in tronco dall’unico sudicio lavoro che aveva per vivere. Nei momenti più sbagliati,Fleck ride, e anche a crepapelle. E l’inquietante paradosso è che non lo fa volontariamente. Todd Philips e Joaquin Phoenix l’hanno costruito così il loro: un uomo solo, devastato, psicologicamente instabile e affetto da una patologia neurologica che lo fa rispondere agli stimoli emotivi esterni in modo inappropriato, eccessivo e fuori luogo. Si chiamae cucita addosso all’interpretazione di Phoenix sta letteralmente proiettando il film e il personaggio nell’Olimpo di Hollywood, in cima ai botteghini di tutto il mondo e in pole position per più di una statuetta agli Oscar. Tutto vero Regista e attore per ...

